Ni kis: naravni pripomoček za mehke brisače

Nove brisače so mehke in vpojne, vendar se sčasoma v njihovih vlaknih naberejo ostanki detergenta, mehčalca in mineralov iz vode, zato postanejo grobe, trde ter izgubijo vpojnost.

Preden jih zavržete in zamenjate z novimi, jim na naraven način povrnite mehkobo.

Sol kot vaš zaveznik

Običajno se kot naravno sredstvo, ki brisačam zagotavlja mehkobo, omenja alkoholni kis, obstaja pa še učinkovitejši pripomoček. To je grenka ali epsom sol oziroma magnezijev sulfat.

Ta deluje kot naravni mehčalec, saj pomaga odstraniti ostanke mila in mineralov iz vode, ki se kopičijo v vlaknih brisač in zaradi katerih so te trde.

Kako deluje?

Magnezij in sulfati v tej soli razgradijo ostanke detergentov in brisačam povrnejo mehkobo.

Izboljša izpiranje in spodbuja odstranjevanje nečistoč, ki jim običajni detergent ni kos.

Ne vsebuje kemikalij, ki bi lahko zmanjšale vpojnost brisač.

FOTO: Gettyimages

Kako jo uporabiti?

Postopek uporabljajte po potrebi, ne med vsakim pranjem.

Pralni stroj napolnite samo s trdimi brisačami.

Neposredno v boben dodajte pol skodelice (120 gramov) grenke soli.

Uporabite blag detergent, ne dodajte mehčalca.

Brisače operite pri temperaturi 60 stopinj Celzija.

Izberite še dodatno izpiranje in po končanem pranju dobro stresite brisače, da sprostite vlakna.

Pomembno je pravilno sušenje: najbolje na svežem zraku v senci, v sušilnem stroju pa pri nižji temperaturi.

FOTO: Lumenst/Gettyimages

Dodatni nasveti za ohranjanje mehkobe brisač

Ne preobremenjujte pralnega stroja: brisače potrebujejo dovolj prostora, da se pravilno izperejo.

FOTO: Pixel-shot, Shutterstock

Med pranjem namesto mehčalca uporabite alkoholni kis, ki iz vlaken odstranjuje ostanke detergenta, svetuje portal Zadovoljna.hr.