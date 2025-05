Nesmiselna hišna opravila

Eno od opravil, ki ga lahko takoj črtate s seznama, je brisanje posode. To je lahko celo škodljivo: krpe, ki jih uporabljamo v gospodinjstvu za brisanje pulta, rok in vse mogoče reči, vsebujejo bakterije, te z brisanjem prenesemo na posodo. Veliko bolje je investirati v lep odcejalnik za posodo in pustiti, da se posuši na zraku. Seveda lahko uporabite čisto krpo, vendar boste imeli potem še večje gore perila.

Po vsaki uporabi je treba prati le oblačila, ki so tesno ob koži.

Tudi splakovanje krožnikov, preden jih daste v pomivalni stroj, je nesmiselno opravilo. Novejši stroji za pomivanje posode so narejeni tako, da računajo na ostanke hrane, odstraniti je treba le nekatere zelo zasušene madeže, čeprav nekateri kvalitetnejši praški za strojno pomivanje posode opravijo tudi s temi. Pomivalni stroji imajo senzorje motnosti, ki po prvem ciklu pomivanja določajo, kako umazana je voda. Izpiranje krožnikov lahko pokvari delovanje tega senzorja, posledično pa je pomivalni stroj manj učinkovit, saj bo pral z manjšo intenzivnostjo.

Adijo, plevel Tedenskemu puljenju plevela na vrtu se lahko izognete tako, da vrt prekrijete z zastirko. Če vrta še niste zasadili, prekrijte zemljo s posebnimi ponjavami in tako onemogočite, da bi med zasajenimi rastlinami rasel plevel.

Navadili smo se, da oblačila enkrat oblečemo in damo v pranje, kar pa ni vedno dobra odločitev. Pravzaprav nekaterih oblačil ne smete prati po vsaki nošnji, saj lahko tako hitreje zbledijo in se njihova vlakna hitreje razgradijo – mednje spadajo kavbojke. Različna oblačila zahtevajo različno pogostost pranja. Na primer puloverje (če niso prepoteni in vidno umazani), krila in elegantne hlače lahko operete po vsaj petih nošnjah, modrčke, pižame in kavbojke pa po treh. Po vsaki uporabi je treba prati le oblačila, ki so tesno ob koži, z izjemo modrčkov, če so ti iz občutljivejših materialov. Med nesmiselne opravke spada tudi likanje oblačil, ki se ne mečkajo in niso namenjena posebnim priložnostim.

Če ne vodite tujih ljudi v spalnico, pospravljanje postelje nima pretiranega smisla. FOTO: Vtt Studio/Getty Images

Vsak dan sesate po celotnem stanovanju? Prepustite to opravilo robotskemu sesalniku, pometajte le v prostorih, kjer se nabere umazanija, denimo v kuhinji in predsobi.

Vsakodnevno pospravljanje postelje je še eno opravilo, ki nima pravega smisla, če spalnice ravno ne razkazujete. Pravzaprav je lahko celo škodljivo, saj pršice uspevajo v toplih, vlažnih prostorih, denimo v postelji. Če je vaša postelja neurejena, imajo manj prostora za skrivanje, razmnoževanje in spreminjanje postelje v svoj življenjski prostor. Če vas moti, da je posteljnina razmetana, pa jo pospravite pozneje, ne takoj, ko vstanete: naj se najprej dodobra prezrači, posuši.

Z nepostiljanjem postelje odganjate pršice.

Da bi bila tla ves čas čista, jih ni treba vsak dan očistiti z mopom in vodo, v katero ste kanili še čistilo. Seveda boste očistili posamezne madeže, ki so nastali čez dan, a za to uporabite le mokro krpo. Dober pripomoček je tudi posebna gumijasta metla z dozirnikom vode, ki omogoča, da pomijemo le določen predel tal.

Če oblačila lepo zložite, vam jih ne bo treba likati. FOTO: Kostikova/Getty Images