Neprecenljive resnice o nas samih

Čeprav smo še tako prepričani, da se poznamo do potankosti, to morda ne bo držalo. Kaj je pomembno za razumevanje, občutenje in sprejemanje samega sebe? Vsaj dvajset stvari je, ki bi jih vsak od nas moral vedeti o sebi.

Kaj nas navdušuje?

Vedeti bi denimo morali, katere situacije in okoliščine v nas sprožijo prav poseben življenjski zanos in zagon, kdaj začutimo, da je življenje lepo, in kdaj nas napolnijo zgolj pozitivna čustva.

Če je to divja zabava ali branje knjige v tišini, ni pomembno. Pomembno je, da vemo, česa ne smemo zatreti.

FOTO: Xavier Lorenzo/Gettyimages

Prelaganje opravil

Prokrastinacija ali prelaganje opravil na poznejši čas je del življenja. Vsak kdaj zapade v stanje, ko z lahkoto zadeve odloži na naslednji dan. Treba pa je vedeti, kaj nas do tega pripelje. In še nekaj.

Nič ni narobe, če včasih kakšno stvar odložimo. Pomembno je, da jo pozneje vendarle opravimo.

Svetle točke življenja

Vsak človek se od časa do časa malo pritoži in potarna. A treba se je zavedati tudi pozitivnih plati življenja in vsega, kar imamo in za kar bi morali biti pravzaprav hvaležni.

Mnogi so zares prikrajšani za več kot mi sami.

Kaj potrebujemo v razmerju?

Vsak ima tisto nekaj, o čemer se ne bi smel pogajati. Tudi v zvezi ne. Kaj je to, bržkone vemo. Zato partnerja na samem začetku le seznanimo, glede česa kompromis odpade.

Odziv na stres

Nekateri zamrznejo, drugi zbežijo, tretji postanejo hiperaktivni – v stresnih okoliščinah. Poznavanje lastnega odziva na stres omogoča, da si izdelamo mehanizme, s katerimi ga hitreje ublažimo in premagamo.

Šibke točke

Ne glede na to, kako popolni mislimo, da smo, šibke točke ima vsak. Če jih poznamo in priznavamo, se lažje soočimo z njimi in jih nazadnje lahko vsaj obvladujemo, če jih že ne moremo odpraviti.

FOTO: Ridofranz/Gettyimages

Močne točke

Spet: tudi te ima vsak. Nekaj, v čemer je resnično dober, po čemer izstopa iz množice, zaradi česar ga drugi cenijo. Tako kot je treba poznati šibke, se je treba zavedati tudi močnih točk in jih izkoriščati sebi in drugim v prid.

Kako pa kaj zdravje?

Skrb za zdravje je pomembna v vseh obdobjih življenja. Prav tako je treba poznati morebitne težave ter jih pravilno in pravočasno zdraviti in premagovati.

Vrednote na vrhu lestvice

Ne glede na to, kakšne so, zaradi njih nismo vredni ne manj in ne več kot drugi. Navsezadnje je pomembno le, da jih poznamo, zagovarjamo in živimo v skladu z njimi. Kajti to je nedvomno eden od korakov do sreče.

Kako dajemo in sprejmemo ljubezen?

Ljubezen izraža in sprejema vsak po svoje. Po mnenju psihologa Garyja Chapmana obstaja pet jezikov ljubezni: uslužnost, obdarovanje, kakovostno preživljanje skupnega časa, pohvale in telesni dotik.

Pomembno je prepoznati, kateri nam pomeni največ, in ga pravilno izraziti ter si tako ustvariti možnosti za uspešno zvezo.

Jutranji ali večerni človek?

Pri nekaterih je storilnost na vrhuncu zgodaj zjutraj, pri drugih pozno zvečer. Za maksimalen izkoristek lastnih sposobnosti je nedvomno dobro vedeti, v katero kategorijo se uvrščamo.

Poslušati in slišati

Zgodi se, da nam v pogovoru z nekom misli odtavajo daleč stran. To je lahko na sestankih, predavanjih ... Zavedanje, kaj pri nas povzroči padec pozornosti, zagotavlja svojevrsten »pogled v možgane« in iskanje večje zanimivosti in zabave.

Okolje in vedenje

Ni res, da se človek vedno obnaša enako. V različnih okoljih se namreč izražamo različno, spremembe vedenja glede na okolje in družbo bodo pomagale prepoznati, kje in s kom se počutimo najbolj prijetno ter smo najbolj lahko mi sami.

Učenje

Ne glede na to, kaj bi radi bolje spoznali, poznavanje tistega, kar nas prav posebej zanima, prebuja energijo, kreativnosti in notranji ogenj, to pa je ključno za uspeh.

Kaj osrečuje?

Kaj nam na obraz nariše iskren nasmeh? S čim se z veseljem ukvarjamo? Če vemo, kaj je to, bomo poskrbeli, da tega v življenju nikoli ne bo zmanjkalo.

Kaj živcira?

Vseeno je, ali nas spravljajo ob živce ljudje, ki si grizejo nohte, vsi, ki so nesramni do drugih, ali jesensko deževje ... Ko ozavestimo, kaj nas meče iz tira, se temu – vsaj včasih – lažje v velikem krogu ognemo.

Koga težko prenesemo?

Naslednja stopnja: so ljudje, ki jih preprosto ne prenesemo. Izdelajmo načrt, kako nikoli ne priti z njimi v stik. Če je mogoče, seveda.

Kdaj reči ne?

To mejo moramo znati postaviti. Drugače smo vselej tisti, ki vsem ugodi in velikokrat dela proti sebi, kar lahko okolica hitro izkoristi.

Za in proti

Zadeve je včasih treba dati na tehtnico in sprejeti odločitve glede na izgubo in dobiček. Kolikšno tveganje smo ob tem pripravljeni sprejeti, je čisto naša odločitev.

Kaj v življenju želimo?

Kaj so naše največje želje? Kaj bi radi? Ali so to potovanja? Mirno življenje? Kariera? Družina? Življenje je prekratko, da ne bi sledili svojim sanjam. In sledimo jim lahko le, če jih ozavestimo.