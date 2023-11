Nepogrešljivo za dober seks je ...

Glede de na raziskavo, katere rezultate so objavili v časopisu Social Psychological and Personality Science, se velikodušnost v odnosu odraža tudi s pogostejšim in boljšim spolnim aktom.

Med njenim potekom so avtorji spremljali pare v dolgih zvezah, ki so tri tedne vsak dan izpolnjevali vprašalnik.

Z analizo odgovorov se je izkazalo, da so velikodušni ljubimci večkrat okušali seks, doživljali intenzivnejšo strast, močnejše vzburjenje in so imeli višji libido v primerjavi z bolj sebičnimi.

»Velikodušnost je povsod, tudi v seksu, nagrajena,« so njihove zaključke povzema Men’s health.

Kdor daje tudi prejema. FOTO: Gettyimages

»Obstaja veliko dokazov, ki pričajo o tem, da je dajanje v bistvu dobro za tistega, ki daje in ne le za onega, ki prejema.

Ta učinek je najintenzivnejši v romantični zvezi. Poleg tega je dejstvo, da je nekdo pripravljen zadovoljevati potrebe partnerja, glavni dejavnik zaupanja,« je povedala Amy Muise psihologinja z univerze v Torotnu in ena od avtorjev študije.

»Seveda zgolj izpolnjevanje njenih ali njegovih želja in na drugi strani ignoriranje svojih, ne bo prineslo pravih rezultatov,« je še opozorila psihologinja in dodala, da tako kot na drugih področjih življenja ali zveze, tudi na tem kompromis predstavlja rešitev za vse.