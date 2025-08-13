LEP IN UREJEN DOM

Nenavadni triki: stranišča ne čistite s kolo

Tudi najbolj nenavadni triki za čiščenje včasih delujejo; kako dosežemo, da bo belo perilo res belo in šipe brez sledi, ko jih očistimo.
Fotografija: Perilo bo spet belo s tabletami za protezo. FOTO: Fabrikacr/Getty Images
Perilo bo spet belo s tabletami za protezo. FOTO: Fabrikacr/Getty Images

A. J.
13.08.2025 ob 16:15
Več glav več ve in v dobi interneta lahko preizkušamo nasvete z vseh koncev in krajev. Med tistimi, ki so letos vzbudili še posebno veliko zanimanja, so trije iz spletne oddaje Drew Barrymore show, TikTok.

Igralka Drew Barrymore je v oddaji gostila urednico portala za dom Amy Brightfield, ta pa ji je zaupala tri nenavadne, a učinkovite trike pri čiščenju.

Klešče za žaluzije

Eno najbolj nerodnih opravil je čiščenje žaluzij. Čiščenje s krpo za prah je zamudno, poleg tega pa med delom prah ponovno razpršite v zrak. Če želite žaluzije temeljito očistiti, si lahko pomagate s posebnim, doma narejenim orodjem. Vzemite klešče (najbolje papagajke) in nanje na vsako stran z elastiko pritrdite primerno gobico (ali del gobice) za pomivanje posode. Pritrjene naj bodo čim bolj trdno, da ne bodo padale s klešč. In to je vse.

Čiščenje žaluzij je lahko zelo nadležno. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images
Dobili ste orodje za čiščenje žaluzij. Gobice lahko uporabite suhe, samo za brisanje prahu, ali pa jih namočite v milnico in z njimi žaluzije tudi umijete. Prednost tega orodja je, da resnično pride med vsako letvico, s pritiskom ročajev klešč pa zagotovite, da bodo žaluzije res popolno očiščene.

Čisto steklo

Belo perilo po več pranjih postane sivo in prav nič privlačno. Rešitev so lahko tablete za čiščenje proteze. V posodi z mlačno milno vodo raztopite dve tableti, potopite perilo v tekočino za približno 30 minut, nato splaknite in operite v pralnem stroju kot običajno. Tablete so učinkovit nadomestek belila in tudi varnejše.

S časopisom ali kavnim filtrom bo čiščenje oken lažje. FOTO: Ksenia Valyavina/Getty Images
Pri poliranju stekla je najbolj nadležno, če zaradi papirnate brisače ali krpe, ki ju uporabite, na steklu ostanejo nitke oziroma delci. Tej neprijetnosti se boste izognili, če boste za poliranje uporabili kavne filtre. Ti ne puščajo dlačic ali sledi ter so zelo vpojni in obstojni ob stiku z vodo. Razpršite čistilo za steklo po površini, nato pa obrišite s filtrom. Prav tako dobro kot filtri deluje star časopis.

Kavni filtri niso samo za kavo.

Ne bo uničila mikrobov

Brightfieldova je opozorila tudi na trike s spleta, ki jih nima smisla uporabljati. Med njimi je uporaba najbolj znane kole za čiščenje stranišča. Teorija pravi, da lahko kislost v koli razgradi madeže in mineralne obloge v straniščni školjki. Čeprav lahko raztopi nekatere madeže, za seboj pusti tudi lepljive ostanke sladkorja, ki lahko sčasoma privabijo več bakterij in umazanije. Prav tako ni razkužilo, zato ne bo uničila mikrobov.

Ne deluje niti škropljenje raztopine s sodo na vzmetnico. Trik, ki naj bi preprečil neprijetne vonjave, lahko poškoduje tako vzmetnico kot tudi sesalnik, s katerim nato posesate površino.

Z nekaterimi triki s spleta lahko povzročite škodo.

