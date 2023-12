Nemški inženirji pojasnjujejo, kdaj je nakup električarja šele prijaznejši do okolja

Po študiji, ki jo je pripravilo nemško inženirsko združenje Verein Deutscher Ingenieure (VDI), postane uporaba električnega avtomobila do okolja prijaznejša od bencinskega, ko prevozi 65.000 kilometrov. To velja, če se polni z do okolja prijazno pridobljeno električno energijo, če pa gre za zmes, v kateri je tudi energija, pridobljena iz premoga, to doseže pri 90.000 kilometrih.

Med vzroki za to, navajajo nemški inženirji, je ustvarjanje toplogrednih plinov pri pridobivanju surovin za baterije, njihovi proizvodnji in transportu. Vplivi zadnjega ​so trenutno še posebno neugodni, saj je velika večina baterij izdelana v Aziji. Dolgoročno bodo po mnenju VDI električni avtomobili prevladali, a do tja je še dolga pot; le z res zeleno proizvodnjo baterij bodo električna vozila resnično do okolja prijazna.