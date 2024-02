Sogovornik priznava, da poskuša živeti tako, da se ima super, in se vedno trudi, da se mu želje sproti uresničijo. Zaupal nam je nekaj sočnih zanimivosti o sebi, osebnih misli in kaj ga razveseljuje.

Najljubši del dneva so zame ...

Večino dni večerne ure, saj so takrat na sporedu družabni dogodki, gledališke premiere in zabave. Za vikend podaljšano spanje ob jutrih in prosti popoldnevi, ko si lahko vzamem trenutek zase in prijatelje, obkrožen z aromo sveže kave.

Spet bi ponovil ...

Road trip po jugu ZDA, s svojo Neisho in svojo Tino.

Rad se družim ...

S svojimi ljudmi, ki se znajo smejati. Že vedo, kateri so.

Na živce mi gredo …

Čedalje bolj poneumljeni posamezniki, lenuhi in ljudje brez hrbtenice.

Moje vodilo ...

Živi in pusti živeti.

Najboljši nasvet, ki sem ga kdajkoli dobil in se ga dosledno držim ...

»Nikoli ne zapravi priložnosti za smeh in vedno bodi boljši človek.«

Morje …

Ne, hvala, se bojim globine. Obožujem pa morsko okolje in morski zrak. Crveni Vrh z Urško na terasi z najlepšim razgledom.

Zima je čas za ...

Odštevanje do poletja. Res, organsko ne prenašam snega v mestu.

Televizija me je za vedno ...

Zaznamovala in naredila za »tistega Nejca iz Pop IN-a«. (Smeh.) Ter naučila pripovedovati zgodbe, ki so povsod okrog nas.

Biti družabni kronist ...

Je kot biti detektiv za zabavo in lepe trenutke življenja. Je način življenja, ki ga zmoremo le redki.

Smeh na ves glas mi izvabijo ...

Komične situacije, ki se dogajajo, ko najmanj pričakuješ, Karen Walker in zabavni prijatelji.

Dogodek, ki ga ne bom pozabil ...

Uf, preveč jih je, da bi izbral.

Vedno se rad vračam ...

Na Rivo 13, v veselo družbo in v svojo domačo posteljo.

Potovanja mi pomenijo ...

Ogromno, saj gre tudi za odkrivanje sebe skozi oči drugih kultur.

Moj najljubši modni kos ...

Šal?! (Smeh.)

V torbi ne sme manjkati ...

Nič! Zato imam najraje svoje Sport Billy torbe.

Za sončna očala ...

Ni nikoli pretemno!

Igra v teatru ...

Mi je v preteklosti dala ogromno, saj je kot čarobni ples med resničnostjo in domišljijo. Zdaj pa se vsak teden trudim obiskati vsaj eno predstavo.

Komedija …

Največ jih je v Špas teatru, seveda!

Ljubezen ...

Pil sem te in ne izpil. Eros – Tanatos pesnika Alojza Gradnika.

Moč je ...

Reči ne!

Najlepši spomini ...

So spravljeni v moji glavi, srcu, najljubših predmetih in seveda v mojem ogromnem domačem fotoarhivu.

Travma iz otroštva …

Rojstni dan na božič. Ampak saj veste, nekdo mora biti izbranec. (Smeh.)

Neizpolnjena želja …

Tista prava zabava presenečenja za rojstni dan.

Zaplešem ...

Rad na odru v muzikalu in nekoč na plesnih treningih Mojce Horvat.

V prihodnjih 20 letih si želim ...

Še naprej uživati življenje, odkrivati nove zgodbe in deliti smeh z ljudmi, ki jih imam rad. Pa naučiti se francoščine.