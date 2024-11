Negujte njegove šibke točke

O partnerju bi morali izvedeti določene stvari že po šestih mesecih, menijo strokovnjaki, sicer lahko razmerje skrene s prave poti.

Prelomnice

Vsakogar je življenje zaznamovalo po svoje in skoraj nemogoče je našteti vse, kar se je človeka kdaj dotaknilo, pa vendarle je smiselno spregovoriti tudi o ključnih trenutkih, ki so v njegovem življenju tako ali drugače pomenili prelomnico in ga izoblikovali v današnjo osebo. Takšne trenutke in njihov vpliv na sedanjost moramo pri partnerju preprosto poznati.

Prioritete

Za nekoga je najpomembnejši denar, za druge ljubezen, tretji si želijo potovati ... Kaj si partner najbolj želi v življenju, kaj je za to pripravljen storiti in kako, morate vedeti. Ali se s tem lahko sprijaznite, če vam ni všeč, in ali lahko preživite življenje s tako osebo, so vprašanja, ki zahtevajo odgovore.

Podpora

Kako se vaš partner odziva na stres, skrbi, težave, žalost, utrujenost? Ali poznate njegove mehanizme, ki jih pri tem uporablja, predvsem pa, kje ste tukaj vi? Partner v partnerju vedno išče podporo in spodbudo, a kar deluje za vas, morda ne deluje zanj. Naučite se negovati partnerjeve šibke točke.