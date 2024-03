Nedeljsko kosilo: piščanec »za oženit« (VIDEO)

Gre za čudovito in zelo okusno jed, sestavljeno iz nežnega mesa v kremasti omaki iz sušenih paradižnikov, ki je nekakšna izpeljanka slovitega toskanskega piščanca.

Vsekakor pa je ta jed odlična ideja za nedeljsko kosilo, saj je pripravljena zelo hitro in le v eni posodi, poleg tega jo lahko kombiniramo z različnimi prilogami. Odlično se ujame s hrustljavo zapečenim krompirčkom (kar sem izbrala tudi sama), krompirjevim pirejem, testeninami, rižem ali samo z rezino rustikalnega kruha. Lahko pa se kuhanja lotimo še na bolj romantičen način in odpremo okna ter prisluhnemo pomladnemu žvrgolenju! Zakaj: ime je jed dobila, ko jo je avtorica pripravila za sodelavce, pa jo je eden od njih pohvalil, da je tako dobro skuhala, da bi bila kar za poročiti. Sestavine so za štiri osebe.

Piščanec »za oženit«

4 fileji piščančjih prsi (brez kože)

2 stroka česna

100 g sušenega paradižnika v olju

2 žlici oljčnega olja

2 žlici olja od sušenega paradižnika

2 žlici paradižnikove pasate

150 ml jušne osnove (ali navadne vode)

150 ml smetane za kuhanje

Po okusu

sol, poper

sveža bazilika

Priprava

Priprava mesa: fileje oplaknemo pod vodo, jih s papirnato brisačo dobro osušimo in posolimo. V posodi oziroma ponvi na zmernem ognju segrejemo 2 žlici oljčnega olja in meso na hitro popečemo najprej na eni strani in nato še na drugi (3 do 5 minut na vsaki). Meso (ki še ni prepečeno) predenemo na krožnik. Priprava omake: zmanjšamo ogenj in v ponev dolijemo paradižnikovo olje, dodamo drobno narezane sušene paradižnike in česen (v stroku ali strt) ter mešamo (približno pol minute), da česen zadiši, nato pa prilijemo še paradižnikovo pasato, premešamo in pustimo omako kako minuto ali dve čisto rahlo vreti. Prilijemo še jušno osnovo (ali vodo) in smetano, premešamo, solimo in popramo po okusu ter pustimo rahlo vreti, in sicer le toliko, da se malce zgosti (približno 2 do 4 minute). Dokončanje jedi: v omako vrnemo piščančje meso in mesni sok, ki se je nabral na krožniku, ter vse skupaj kuhamo še 4 do 7 minut, da se piščanec skuha. Nazadnje po vrhu potresemo narezano svežo baziliko in postrežemo s prilogo po okusu.