Nedeljsko kosilo: lignjev golaž (VIDEO)

Nedelja je dan, ko si lahko privoščimo malo več časa in počasi uživamo v bogatem morskem okusu. Zdaj so jadranski lignji najbolj okusni, saj naj bi veljalo pravilo, da so mehkužci, pa tudi ribe, najboljši v mesecih, ki imajo v svojem imenu črko R. Vendar lahko za to jed uporabimo tudi tiste cenejše zamrz­njene lignje in bo golaž ravno tako odličen.

Mehke lignje v gostljati paradižnikovi omaki bogatega okusa lahko ponudimo z različnimi prilogami. Sama sem tokrat pripravila popečeno polento, saj nam v prehodnem času z nestabilnim vremenom še vedno prija malce bolj tolažilna hrana na žlico. Sicer lahko kot prilogo postrežemo tudi riž, krompir, njoke ali pa samo rustikalen kruh in seveda kozarček suhega belega vina!

Lignjev golaž

1 kg lignjev

2 žlici oljčnega olja

večja čebula

2–3 stroki česna

100 ml suhega belega vina

400 ml paradižnikove pasate

300 ml vode

2–4 žlice drobtin

sol, poper, peteršilj

Priprava

Lignje očistimo, splaknemo pod hladno vodo, dobro osušimo in narežemo na kolobarje. V posodi na oljčnem olju in zmernem ognju prepražimo na drobno narezano čebulo, da postekleni. Dodamo lignje ter jih po okusu solimo in popramo. Počakamo, da tekočina, ki jo izpustijo, izpari, občasno premešamo. Dodamo strt česen in premešamo. Ko česen zadiši, prilijemo vino, paradižnikovo pasato in vodo, potresemo z drobtinami, dobro premešamo ter pokrijemo. Lignjev golaž ob občasnem mešanju kuhamo do pol ure, dokler niso lignji mehki in omaka lepo gosta (če se nam tekočina preveč zgosti, lahko prilijemo nekaj vode). Na koncu primešamo še nekaj nasek­ljanega svežega peteršilja in postrežemo z izbrano prilogo.

