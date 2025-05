Nebesa za ljubitelje pašte

Na osrednjem ajdovskem trgu je potekal tradicionalni kulinarični dogodek Pašta fešta, ki ga je organiziral Mlinotest v sodelovanju z Društvom ljubiteljev pašte. Ljubitelji testenin so lahko uživali v raznoliki ponudbi jedi na skoraj 40 stojnicah, pa tudi v nekaterih kulinaričnih novostih. Festival ni bil le priložnost za kulinarično razvajanje, temveč tudi za spodbujanje mladih kuharskih talentov.

Tudi letos je gostil veliki finale osnovnošolskega kuharskega tekmovanja Mlinochef. Organizatorji so izmed 16 prijavljenih ekip iz osmih različnih šol na podlagi ocen strokovne komisije izbrali tri finaliste: ekipo Duo al Dente iz Osnovne šole Alojza Gradnika Dobrovo, ekipo Šparglji iz Osnovne šole Draga Bajca Vipava ter ekipo Pat in Mat iz Osnovne šole Ivana Babiča - Jagra Marezige. Četrto ekipo je na družbenih omrežjih Mlinotest izbralo občinstvo.

To sta Tija in Adrijana iz Osnovne šole Antona Globočnika Postojna. Dogodek so popestrili kuharji iz restavracij z Michelinovimi zvezdicami, tekmovalci oddaje MasterChef Slovenija, nosilci priznanj Gault&Millau ter svetovni podprvak v kuhanju testenin Matjaž Cotič.