Ne rdeča, to je barva spalnice, ki obljublja več seksa

Podjetje Travelodge, ki se ukvarja s hotelirstvom in gostinstvom, je izvedlo zanimivo raziskavo, in sicer o vplivu barv na obnašanje in počutje.

V namen odkriti, kako različni odtenki delujejo na človeško psiho, so pod drobnogled vzeli 2000 domov v Veliki Britaniji.

Osredotočali so se na spalnice, oziroma na barve v njih in kako te vplivajo na vzorce spanja ter na druge navade.

Rdeča barva je precenjena. FOTO: Africa Studio/Shutterstock

Ugotovili so, da odtenki karamele zagotavljajo pestrejše spolno življenje, saj se pari, pri katerih v spalnici prevladujejo ti, strastem v povprečju predajajo trikrat na teden, kar je pogosteje kot pari, ki so obdani z drugimi barvami.

Rdeča v spalnici je, ko gre za poželenje, precenjena. Pari, ki spijo v takšnih prostorih, se intimnosti predajajo povprečno enkrat na teden.

Tisti, ki spijo v modrih spalnicah, pravijo, da se praviloma odlično naspijo, saj v povprečju spijo osem ur.

Morda zagotavlja dober spanec. FOTO: Tamas Gabor/ Shutterstock

Posamezniki, katerih spalnice so sive, pa pogosteje čas v prostoru, ki naj bi bil v prvi vrsti namenjen počitku, namenjajo spletnemu nakupovanju, piše bestlifeonline.com.