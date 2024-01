Ne pozabite na predpražnik! Je pomemben dejavnik pri zagotavljanju čistoče doma

Pred vsakimi vhodnimi vrati naj bi bil predpražnik, pomemben dejavnik pri zagotavljanju čistoče doma, saj se v njegova vlakna ujame veliko vidne in nevidne umazanije, ki bi jo sicer z zunanjih površin prenesli v stanovanje. Da bi dobro opravljal svojo nalogo, je treba izbrati kakovosten predpražnik z dovolj velikimi vlakni in iz primernega materiala.

Ne glede na to, kakšen je, ga je priporočljivo redno čistiti, na kar mnogi prepogosto pozabijo. Način čiščenja je treba prilagoditi materialu, iz katerega je izdelan, in tudi okolici, v kateri živite. Nedvomno je dobro predpražnik čistiti pogosteje, če so pred vašim domom pesek, zemlja ali blato, redkeje, če je vaše dvorišče pokrito s tlakovci ali betonom oziroma v dom vstopate z velike terase, najredkeje pa, če je vhod iz skupnih prostorov večstanovanjske stavbe.

Preden opranega položite na njegovo mesto, ga temeljito posušite. FOTO: Monkeybusinessimages/Getty Images

Enkrat na mesec

V vsakem primeru mu je treba pozornost nameniti, še preden nesnaga na njem postane vidna, kajti umazanija iz vlaken se prenese na obutev in od tam v notranjost doma.

Kot rečeno, je pogostost čiščenja pogojena s tem, s kakšne površine vstopate v dom, a načeloma naj bi ga oprali ali drugače temeljito očistili vsaj enkrat na mesec.

Najučinkoviteje se nesnage znebimo, če z njim udarjamo ob trdo podlago.

Med posamičnimi pranji z njega večkrat temeljito stresite v vlakna ujeto nesnago. Najučinkovitejši boste z udarjanjem s predpražnikom ob trdo podlago; ta način je zlasti dobrodošel za tiste iz mehkejših in daljših vlaken, naj bodo umetna ali naravna.

Nekatere lahko operete v stroju. Za pranje so na voljo različni postopki. Tiste iz naravnih ali sintetičnih vlaken in mehkejše teksture lahko operete v pralnem stroju. V vsakem primeru prej preverite etiketo in ravnajte v skladu z na njej navedenimi navodili. Pred pranjem v stroju ga najprej dobro stresite, da ne bi večja umazanija zašla v filtre.

Če material in izdelava pranja v stroju ne dopuščata, predpražnik operite ročno: v velik lavor nalijte vročo vodo, dodajte prašek za pranje perila in v mešanico potopite predpražnik. Namakajte ga vsaj kakšno uro, ga po potrebi zdrgnite, dobro splaknite in ga, preden ga položite na njegovo mesto, temeljito posušite. Ta način je primeren tudi za gumijaste predpražnike, ki jih ni priporočljivo prati v stroju, saj ga lahko poškodujejo.

Tudi predpražniki imajo omejen rok uporabnosti. FOTO: Jeevan Gb/Getty Images

Če je vaš predpražnik iz materialov, ki jih ni dobro pretirano močiti, izkoristite moč sode bikarbone: z njo posujte površino, počakajte uro ali dlje in predpražnik dobro posesajte. Soda bo poskrbela, da bo izginil tudi neprijetni vonj.

Na temeljito čiščenje predpražnikov naj bodo še posebno pozorni skrbniki hišnih ljubljenčkov, saj se v vlakna ujamejo dlake ter se ob nepravilnem in nerednem vzdrževanju prenesejo v stanovanje. Da bi se temu izognili, jih večkrat temeljito posesajte in predpražnik, če je iz daljših vlaken, skrtačite s primerno ščetko.