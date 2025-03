Navdušimo otroka za vrtnarjenje in mu omogočite, da bo imel svojo lončnico ali vrtiček (FOTO)

Miniaturni vrtički so odličen način, kako otroke navdušiti za vrtnarjenje in hkrati spodbuditi njihovo domišljijo. Za začetek potrebujete široko posodo ali korito, zemljo za sajenje in seveda rastline. Te posadite skupaj z otroki, zemljo pa lahko okrasite z majhnimi figuricami, kamni, školjkami ali drugimi predmeti, ki jih najdete v naravi ali se vam valjajo kje doma. Tako lahko ustvarite različne tematske vrtove, kot so pravljični vrt, vrtiček z dinozavri ali safari.

Za notranje miniaturne vrtove so idealni kaktusi, sukulente in druge rastline, ki ne zahtevajo veliko vzdrževanja in so odporne proti suši. Pomembno je, da izberete rastline, ki ne rastejo preveč, saj bodo v majhnih posodah ostale kompaktne, skoraj kot bonsaj. Miniaturni vrtički niso samo zabavni, ampak tudi poučni; otroci se naučijo osnov vrtnarjenja, torej sajenja, zalivanja in skrbi za rastline, naučijo se tudi potrpežljivosti, saj morajo počakati, da rastline zrastejo in zacvetijo. S tem se razvija njihova odgovornost, saj morajo redno skrbeti za svoj vrtiček.

Travnata glava

Otrokom boste rastline in vrtnarjenje prikupili z nalogami, primernimi za njihovo starost. Večina uživa pri izdelavi travnatih glav. Potrebujete stare nogavice, travna semena, šotni mah in gumbe za dekoracijo. Travna semena posujte v nogavico, nato jo napolnite z mahom do velikosti pomaranče. Nogavico tesno zavežite, da ostane približno 15 cm dolg trak. Nato ustvarite obraz z gumbi in drugimi materiali ter travnato glavo postavite v kozarec z vodo. V nekaj tednih bo trava začela rasti, otroci pa bodo lahko opazovali, kako travnati lasje rastejo, in jih celo strigli.

Otroci čez noč prerastejo obutev. Uporaba njihovih starih čevljev v vlogi lončkov za rože je zabaven in ustvarjalen način, kako biti ekološki. Čevlje, v katere najprej izvrtate luknjice za drenažo, napolnite z zemljo in vanjo posadite semena ​hitrorastočih cvetlic, kot so vijolice ali ognjič. Otroci bodo navdušeni, kako hitro bodo semena vzklila in se razvila v čudovite rože.

Cvetlično ime

Pisanje imen otrok s semeni je še ena zabavna in poučna aktivnost. V pladnje za semena ali na zelenjavnem vrtu zapišite imena otrok s palčko ter v vdolbinice posejte semena. Uporabite semena, ki hitro kalijo, kot so redkvice ali mešane solate, lahko seveda tudi semena cvetočih rastlin. Otroci bodo z navdušenjem spremljali, kako njihova imena rastejo.

Gojimo mikrozelenjavo Za otroke je običajno zabavna tudi pridelava kalčkov in mikrozelenjave. Kalčki so primerni za uživanje že v nekaj dneh, mikrozelenjava pa v 1–3 tednih. Najmlajši bodo uživali v opazovanju rasti in pozneje okušanju svojih pridelkov.

Enostavna aktivnost je izdelava rastlinskega terarija, ki je lahko tudi lepo darilo. Potrebujete steklen kozarec ali majhno stekleno skledo, oglje, ki pomaga absorbirati odvečno vodo in toksine, kokosova vlakna in prst. Nato izberite rastline – dobro se obnesejo majhne sobne, kot so praproti, poprovke in kalateje ter sukulente (te sadite same, ne skupaj z omenjenimi, saj potrebujejo različne režime zalivanja).

V jajčne lupine posajeni kalčki so prikupni in uporabni. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Le kateri malček se ne bo zabaval ob striženju tega travolasca? FOTO: Manyakotic/Getty Images

Če imate vrt, poskrbite, da bodo imeli opravke na njem tudi najmlajši družinski člani. FOTO: Yavdat/Getty Images

Na dno posode položite od 10- do 20-milimetrsko plast oglja in pokrijte z od 10 do 20 mm navlaženimi kokosovimi vlakni. Dodajte približno 40 mm debelo plast zemlje. Če želite, naredite malo krajine ter ustvarite gomilo ali pobočje. Dodajte rastline. Če želite terarij gledati z vseh zornih kotov, razporedite rastline tako, da bodo najvišje na sredini. Dodajte še tanko plast zemlje in vse skupaj posujte s kamenčki. Plast mahu bo poskrbela, da rastlin ne bo treba tako pogosto zalivati.