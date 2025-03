Nataša Pergar, bioterapevtka: »To je razlog za največje drame v življenju.«

Tretja knjiga, ki je njeno življenjsko delo, naj bi razširila in vsebinsko dopolnila njeno prvo, Vidne in nevidne poti, nastalo pa je nekaj novega, z novimi videnji in spoznanji. »Vsak od nas ima svojo zgodbo in prav vsak, če le želi in resnično hoče, ima ključ, ki odpira vrata njegove zavesti in podzavesti, kjer je vse shranjeno in nikoli nič pozabljeno. To je naš zaklad, ki ga imamo vedno pri roki. Smo veliko več kot le fizično telo,« pravi Nataša Pergar, ki je v več kot tridesetih letih svoje bioterapevtske prakse vse terapije začela s pogovorom s klientom. Njeno delo ni bilo namenjeno le...