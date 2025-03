Nataša Konc Lorenzutti: Svet je poln lisic in lisjakov

Ne le k negovanju branja v maternem jeziku, s svojim izvirnim pisanjem mlajšim in malo starejšim mladim bralcem – ti po njenem še so, čeprav so »redka, ogrožena vrsta« – spretno odstira tudi aktualne probleme, v najnovejšem Priročniku za prelisičenje pa dvanajst basenskih pesnitev po motivih ljudskih pravljic iz Rezije in ene iz Benečije prinaša, tako založnik Miš založba, »igrivo in hudomušno, a tudi družbenokritično podmazano in začinjeno branje za vso družino«. Plodovita pisateljica ustvarja tudi za odrasle, na dan najinega pogovora je v prvo uredniško branje poslala nov roman. V prvo ure...