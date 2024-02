Naši bralci voščijo ob prazniku ljubezni

❤️ Srečko, v ljubezni nama je zelo lepo, naj še dolgo bo tako. Tvoja Polžika

❤️ Mojemu očetu Viliju Novaku iz Ljubljane želim zdravo in veselo valentinovo, da bi bil zdrav in da bi se še naprej dobro razumela, mu želi njegova hčerka Simona z družino iz Mokronoga.

❤️ Draga Adrijana! Spet prišel je Valentin, ljubezni dan, in na uho ti zašepetam, da ljubim te in rad te imam, čisto vsak dan. Če te ni, srček me boli, ko pa ob meni si, mi srček hrepeni. Naj ostane tako, da nama življenje bo lepo. Ljubim te in rad te imam. Tvoj Brane

❤️ Cvetka Rivo. Ostani zdrava in vesela ter še veliko let praznuj valentinovo. Roman

❤️ Za valentino naj veter ponese tale pozdrav v tujino, Marjanu in Mileni sreče in zdravja, lep pozdrav Ireni in Branki v Maribor, želi mama

❤️ Marjetka, hvala ker si ob meni ti. Vili

❤️ Ljubezen dveh ljudi lahko pomeni le to, da se dve samoti zbližata, prepoznata, druga drugo varujeta in tolažita. Mile, veselo valentinovo, tvoja Darja

❤️ Iskrene pozdrave, vsem mojim, posebno Jerci, Juditi ter Jašu in Nejcu. Pužika

❤️ Moji prijateljici Miji Mandelj iz Brinja pri Ljubljani. Želim ti, da za trenutek odložiš delo in skrbi ob misli na dan, ko si bila najbolj srečna v krogu svoje družine. Želim, da se ponovno nekje srečava in si kakšno rečema, so želje tvoje prijateljice Anice in Stanislava iz Kidričevega

❤️ Dragi moj Slavek. Naj bo sladko a ne prekratko. Včasih smešno in malo grešno. Tudi malo vroče, če tako srce hoče. Danes odloži vse skrbi, to ti tvoja draga Ana želi.

❤️ Moji hčerki Bini za dobro jutro, za lep Valentinov dan, za vse dneve v letu. V drobnih preprostih dejanjih, besedah je vsa modrost, vsa ljubezen tega sveta. Dotik, objem, poljub in že nežna misel povedo vse. Hvala ti za vse. Tvoja mami in oči

❤️ Ne le na današnji dan, pač pa vsak dan. Želimo vam veliko uspeha in nadaljnjega sodelovanja in zahvala, da bi ostali še tako dobri kot do sedaj. Družina Vokal

❤️ Nepozabni spomini niso nikoli pozabljeni ter ostajajo v mojem srcu trajno. Lep Valentinov dan. Ljuba

❤️ Dragi moj mož Gregor. Življenje je ljubezen in ljubezen je življenje. Jaz srečnica imam oboje. Oba sva blagoslovljena, ker z nama skozi življenje in ljubezen potujeta dve zvezdici z imenoma Glorija in Atena. Rada vas imam, žena in mami Snežana

❤️ Valentina, za tvoj god obenem pa Valentinu praznik vse naj naj. Enako želim Matjažu, Maju Luku pa dosti poljubčkov, želi mama Jelka.

❤️ Vnuk Miha in vnukinja Ana, vse lepo ob valentinovem želi babica.

❤️ Mojemu dragemu srčku Francu - Frenku. Za najin praznik ljubezni si želim čim več svetlih noči in toplih objemov. Tvoja navihanka srčica Ančica - Ani.

❤️ To voščilo za Valentina je namenjeno simpatičnim natakaricam v Stars caffeju v Dravogradu. Branka, Franja, Nika, Tjaša in Lucija vedno poskrbijo, da se rada vračam v ta lokal na kavo, in mi polepšajo dan ali zgodaj zjutraj ali ob 12. popoldan. Rada vas imam, ostanite tako super tim kot do sedaj! Vaša Teya

❤️ Draga moja hčerka Maša. Želim ti polno sreče in ljubezni ob skorajšnjem rojstvu vajinega sina in našega vnuka. Ljuba žena Darja in sin Žiga, rad vaju imam. Robert.

❤️ Brane. Kadar misliš, da si sam, da ne čaka te nihče, vedi, motiš se. Kadar žalost te mori, solza pride ti v oči, kadar vidiš le temo, vedi, da s tabo moje misli so. To ti sporoča Adrijana

❤️ Dragi Tonček Žaberl. Hvala, ker me osrečuješ in prenašaš iz dneva v dan. Premalokrat ti povem, da te imam neizmerno rada. Tvoja Milenka

❤️ Družini Filip Lavrenčič iz Morskega želita lepo valentinovo Milenka in Tonček.

❤️ Jeleni in Pavletu iz Dravelj. Še naprej veliko ljubezni. Milenka in Tonček

❤️ Prijateljici Zalki in njenemu možu veliko zdravja, sreče. Joži

❤️ Dragi Jože, vse lepo za valentinovo, še mnogo skupnih let ti želi partnerka Danica.

❤️ Draga sestra Janja in svak Matej ter majhna sončka Filip in Jakob! Vse najlepše vam želimo ob valentinovem. Hvala za vse. Aleksandra, Jani, Samanta in Gal

❤️ Zlata moja breskvica, si moja vse, moja največja ljubezen, lepotica in opora, ki sem jo zmeraj najbolj rabil. Za vedno tvoj ljubljeni Robert

❤️ Ko v rosnem majskem jutru zlato sonce vzpenja se nad vrh očaka Jalovca, tam pod lipico zeleno brhka vila na piščal srebrno melodijo blagoglasno zaigra. Lahen vetrič nežno nosi jo preko morja, kjer se z delfinov sinjih spevi splete slavospev ljubezni in prijateljstva. Na čast tebi, dragi Roman, in v večno hvala za trenutke skupne, ki nebo jih nama je v izobilju darovalo, za prekrasna potovanja, ki so širila obzorja duše in duha, za vse molitev vzdihe, ki so serafi prinašali jih na oltar Stvaritelja sveta, pojem večno ti zahvalo, jaz, tvoja Brigita, brhka vila tvojega srca.

❤️ Maškarada, kaj bi rada? Kos mesa, liter vina in bom šla. Lep pozdrav, Popaj iz Šentjakoba ob Savi

❤️ Ne le na današnji dan, pač pa vsak dan želimo Rehabilitacijskemu inštitutu Soča veliko uspeha. In zahvala, da bi ostali še tako dobri kot sedaj. Družina Vokal

❤️ Prijateljici Tatjani: svet je lep, če nekoga rad imaš, svet je lep, če nekomu nekaj daš, če stisneš komu roko, ki ga kaj boli. Ta svet je lep, če si človek do ljudi. Prijateljica Ljuba

❤️ Hčerkama Petri s Sašotom in Mojci z Radovanom želim vse lepo ob valentinovem. Mama

❤️ Iskrene čestitke za valentinovo prijateljici Mileni in njenemu možu Zdenku iz Kopra želi prijateljica Jelka.

❤️ Ne bom ti v oči lagal, raje bom kar priznal, da zaljubljen sem vate in nikoli ne neham misliti nate. Polžiki od Srečkota

❤️ Draga Karmen. Ti si mi bila vsemu naj naj naj… T. Tomaž

❤️ Metka, pošiljam ti poljubček. Rosso

❤️ Draga žena Jožica, si zrak, ki ga diham, si sonce, ki me toplo ogreje, vsak dan razveseli, za vso dobroto, ki si mi jo dala, pošiljam mnogo poljubčkov, veliko zdravja in sreče za tvoj praznik valentinovo. Z ljubeznijo, tvoj mož Ignac

❤️ Prijateljica Valerija, želim ti vse najboljše za valentinovo. Franc

❤️ Zadreski Marjanci. Ljubezen ni kratka romanca. Pri naju po 62. letu še živi, naj še tli veliko dni. Ti želi rokovnjač iz Črnega grabna

❤️ Dragi mož Gusti, ostani tak, kot si s svojo ljubeznijo. Želim še, da mnoga leta preživiva skupaj. To ti iz srca želi tvoja žena Ana Beč.

❤️ Vnukoma Žanu in Anji želim lep Valentinov dan. Babica Nevenka

❤️ Dragi ženi Simoni in najboljši kuharici na svetu. Sto poljubčkov, Jože

❤️ My dear SAMMY GATEA, I can't imagine my life without you because your presence is my oxygen, your love is my water and your care is my strength. HAPPY DAY MY LOVE

❤️ Stika moja, ljubim te največ največ in največ na svetu. Pomeniš mi čisto popolnoma vse in ljubil te bom do konca svojih dni. Tvoj Stubi

❤️ Matjažu … Mnogo ljudi v vrsti stoji. Menda tam nekdo srečo deli. Se rinejo v gnečo za tisto malo srečo. A zraven jaz ne grem, ker nekaj dobro vem. Srečo že imam, vse odkar te poznam. Sandrina

❤️ Svojemu možu Vladoju pošiljam velik Valentinov poljubček, rada te imam in te spoštujem, ti želi žena Renata iz Bratonec.

❤️ Ko v življenju dobiš ljubečega moža. Bubo in Kale, ki me osrečujeta. Si rečeš, to je moja sreča. Rada VAS mam. Mami

❤️ Luka, ljubim te, vesel praznik kapitalizma. »My mouth hasn't shut up about you since you kissed it. The idea that you may kiss it again is stuck in my brain, which hasn't stopped thinking about you since, well, before any kiss. And now the prospect of those kisses seems to wind me like when you slip on the stairs and one of the steps hits you in the middle of the back. The notion of them continuing for what is traditionally terrifying forever excites me to an unfamiliar degree.« Tvoja Manca

❤️ Moja najdražja Iris, želim ti vse lepo ob tvojem prazniku. Za nama je čudovito obeležje, katerih upam, da bo še mnogo. Hvala, ker mi lepšaš dneve in vedno stojiš ob strani. Ljubim te, srce, se vidiva kmalu. Tvoj Timotej

❤️ Ti si iskra v mojih očeh, toplina mojega nasmeha, moje najlepše misli, utrip mojega srca in ljubezen mojega življenja. Rad te imam in ljubim te, moj lepi Franci. Vedno tvoj navihani Jure

❤️ Dragi KAMENČEK, vesela sem, da sem te spoznala. Tvoja natakarca hahaha.

❤️ Katarina, moja zvezdica, rad te ima tvoj dedek Jernej.

❤️ Marjetka in Katarina, rad vaju imam, Jernej.

❤️ Draga moja Andreja, rad te imam, tvoj Jernej.

❤️ Draga moja Slavi. Ljubim te bolj kot vse na svetu. Ti si moja sreča, radost in zrak, ki ga diham ... Tvoj možiček Štefko

❤️ Dragi Sreči, rekla ti bom, ne bom skrivala, v tebe sem zaljubljena. Zdi se mi, da sem celo življenje čakala nate. Preko mojega pustega srca šibali so vetrovi. Vse dokler tebe nisem srečala, sem živela brez ljubezni. Hvala, Sreči, ker si ... Za vedno tvoja Medi

❤️ Dragi moj Štefan. Danes in prav ta dan v letu ti povem, da te imam najraje na svetu. Ti si moje vse in ljubim te. Tvoja draga Glorija

❤️ Dragi mož Matej! Tvoja vsaj še tisoč let️ ♥ Tvoja žena Tina

❤️ Možu Srečku pošiljam oblak Valentinovih srčkov: Bodi vedno moj dragi Valentin!Sabina

❤️ Spoštovana Draga /šefi /, prejmi najlepšo čestitko iz srca in cmokija za praznik Valentina in želim nama mirno morje in mirno plovbo še naprej, tvoj Valentin️ ♥ ♥ ♥

❤️ Dragi moji, vse vas (A, Z, S, A, I, P, T, U, N, M, G) imam neizmerno rada. Ostanite pošteni do sebe in drugih in imejte se radi! Žena, mama in babica Mojca

❤️ Dragi moj Sašo! Ti si iskra v mojih očeh, toplina mojega nasmeha, moje najlepše misli, utrip mojega srca in ljubezen mojega življenja!! Z ljubeznijo, Mojca

❤️ David Horvat, Marko & Miha. Mnogo ljudi v vrsti stoji. Menda tam nekdo srečo deli. Se rinejo v gnečo za tisto malo srečo. A zraven jaz ne grem, ker nekaj dobro vem. Srečo že imam, vse odkar vas tri imam. Vaša mamica Petra

❤️ David Horvat, srce moje ... Rad/-a te imam, pa naj bo Valentin ali ne, saj celo leto midva sva super par. Takšni prazniki nama le polepšajo dni, saj Valentin se nama zadovoljno smeji. Tvoja Petra

❤️ David H. ... Metuljčki v trebuhu, iskre v očeh, ljubezen prevrača me v teh dneh, saj tako se mi zdi, ker živim tja v tri dni, pa še vesela sem zato, da srce prebodeno je, da Valentin svoje s puščico naredi, tako lažje se živi! Hvala ti za najlepše darilo na svetu … Markeca & Miheca!!!! ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Petra Seršen

❤️ Mami Mimi in ati Milan: rada vaju imam. Zelo. Vajina Anja

❤️ Jure in Ela, neskončno vaju imam rada. Vajina Anja

❤️ Mucki moji zlati, kaj bi jaz brez vas. Rada vas imam do sonca in nazaj. Mami

❤️ Irena, Valentin poljube deli, poljubi me še ti, in bova srečna vse skupne dni!!! Tvoj Roman

❤️ Dragi Robi. Ljubezen ni za enega, ljubezen ni za tri, ljubezen je za dva, ki se močno ljubita! Si že ljubil tako, kot bi se srečala dva vala, se prepletla maestrala? Si kdaj ljubil tako, da telesa ni bilo, da je misel misel objela in kot plamen dveh sveč v enem zagorela? ... zašepetam ti čisto tiho na uho … JAZ TE LJUBIM TAKO!!! Tvoja ljubezen Katja Paškulin

❤️ Draga mama in oče Paškulin! Poznati vas pomeni poznati nekoga, na katerega se lahko opreš in mu zaupaš. Pomeni poznati nekoga, s katerim deliš svoje spomine in sanje, svoje solze in nasmeh. Nekoga, ki ti ni blizu samo kot prijatelj, temveč kot posebno ljubljena oseba. Iskrena hvala, ker sta ob meni in mi stojita ob strani in VERJAMETA VAME. Rada vas imam, vaša hčerka Katja.

❤️ Pika poka moja ena in edina! Si posebno bitje in te imam najraje na svetu! Tvoja čebela ♥

❤️ Dragi moj valentinček Jani in moja majhna valentinčka Samanta in Gal! Zelo vas imam vse rada, ste moje vse. Kako je lepo, ko se zavedam, da se vsak dan iz službe vračam k vam, da imam topel dom. Rada vas imam! Mami ter žena Aleksandra

❤️ Draga starša Jožica in Marjan Potrč! Hvala vama, da nam stojita ob strani in sta vedno tu za nas! Hvala! Radi vaju imamo; Samanta, Gal, Jani ter Aleksandra

❤️ Draga Dušan in Marjetka Muršec! Veliko je stvari, ki štejejo v življenju, in veliko pomenijo iskren objem, iskren nasvet, iskren nasmeh ter zavedanje, da sta vedno tu ... Radi vas imamo!

❤️ Gal, Samanta, Jani ter Aleksandra

❤️ Caro mio Giancarlo – semplice – TI VOGLIO TANTO BENE!!! Cmoook. Katja

❤️ Sonček, saj veš, da si ta dan posebej nikdar ne voščiva, pa vendar danes hvala ti za vse trenutke ki jih namenjaš posebej meni, je pa že čas, da poskrbiš tudi zase, saj si včasih potrebna večje pozornosti kot jaz. Vedno do Žal in naprej tvoj Stanči.

❤️ Za Cvetko Božič kot najboljša ŽENA. Ti si mojega srca izbrana in od mene vedno oboževana.

❤️ Postala si tako del mene, da življenja si ne znam predstavljati brez tebe. Je resnica, da ljubim te močno in se ti upiram prav težko. Tvoj mož Marjan

❤️ Draga Alenka, hvala ti za vso ljubezen in da si ob meni. Ljubim te, Marjan

❤️ Draga sestra Janja in svak Matej ter majhna sončka Filip in Jakob! Vse najlepše vam želimo ob valentinovem. Hvala za vse. Aleksandra, Jani, Samanta in Gal

❤️ od mare za metka: rad te imam in te bom vedno imel ... ♥

❤️ od tamavči za muca: Jaz sem tu, ti si tam, le kako naj ti poljubček dam. Potok teče tok, tok, tok, jaz te ljubim cmok, cmok, cmok!

❤️ od buhtelček za debelinko moj: Rada te imam, pa naj bo Valentin ali ne, saj celo leto midva sva super par. Takšni prazniki nama le polepšajo dni, saj Valentin se nama zadovoljno smeji.

❤️ od Danijel za Martina: Ljubezen je kot ptica, kot angel je z neba, ljubezen je kot čudež, želja brez meja. Naj se ta najina pravljica nikoli ne konča. *WOW U*

❤️ od Marko za Marko: Romana, rad te imam.

❤️ od Tejci za Dulci: Srčika moja, rada te imam, nikomur te ne dam.

❤️ od Valentina za DRAGO KOVAČIČ: Ne samo na valentinovo ... ampak vsak trenutek v dnevu je moje srce srečno in hvaležno zate ... in najino ljubezen, ki si jo deliva ... Ti si moje bogastvo in razlog za srečo. Naj ostane tako – za vedno … Ljubim te z vsem srcem. Tvoja Valentina

❤️ od Tone za Nataša: Nataška, rad te mam do konca in še naprej ♥

❤️ od Valentina za EMIL KOVAČIČ in MARINKA TABOR: Dragi bratec in svakinja, želim vama srečno valentinovo, naj bo vsak dan tak … Rada vaju imam. Tina

❤️ od Valentina za MILENA HOJNIK: Draga sestrca ... hvala, ker si. Želim ti srečno valentinovo. Rada te imam. Tvoja sestra Tina

❤️ od Valentina za VIDA GRIČAR: Draga prijateljica ... Hvala, ker si vedno tu, ko te potrebujem. Hvala, ker si z mano vedno, v lepih in manj lepih trenutkih. Hvala, ker si! Rada te imam. Tina

❤️ od Valentina za Milanka Hojnik: Draga moja hči! Ponosna sem nate, srečna, da te imam. In imam te neizmerno rada. Tvoja mami

❤️ od Valentina za Filip, Miha, Naja: Dragi moji sončki, srečno valentinovo. Babi vas ima rada do sončka in nazaj. Vaša babi Tina

❤️ od Valentina za Drago Kovačič: Dragi moj! V tvojem objemu najdem dom, v tvojem pogledu svetlobo zvezd. Si moje srce, moja duša, moje vse. Srečno valentinovo, dragi moj. Tvoja Tina

❤️ od Maius za Leo: Maj, natrpana Miklošičeva, prvi spogled ... Magija, ki prekaša vse filmske romance, magnetna privlačnost, ki še kar traja. Hvala, da si tudi zame. R.

❤️ od Sonček za Jernej: Dragi mož, naj ti tole voščilo za valentinovo polepša dan in vedi, da te ima tvoja žena zelo rada. Najini trije lumpki pa nama lepšajo skupne dni. Tvoj Sonček

❤️ od Mamica petra za Moja tri srca David, Marko, Miha: Zame ste vse, kar rabim ... David Horvat, Marko, Miha, ljubim vas najbolj na svetu in za nič, ampak res za nič na svetu vas ne bi zamenjala. Rada vas imam!!!! Mamica Petra ♥ ♥ ♥

❤️ od Darja za Barle: Franci, moj valentincek, rada te imam. Darja

❤️ od Jan za Dominika: Za najboljšo ter najlepšo mamo na svetu! Hvala, da si, naj naša ljubezen cveti! Si naš svet, Viti in ati te imata najraje!

❤️ od k za ž: ♥

❤️ od Mateja za Primož: Hvala, ker si preprosto najboljši ... ne samo za valentinovo, ampak vsak dan v letu ... Ljubim te!

❤️ od Janina za Darko: Ljubezen je lepa, ljubezen žari le, če ob meni za vedno boš ti! Ljubim te️ ♥

❤️ od Dominika za Vitalij: Moj pižo tako velik je že postal, jaz pa želim si, da dojenček za vedno bi ostal. 1000 poljubčkov ni dovolj zate. Ti si moja sreča in ponos. Mami te ima najraje na svetu. Mwa<3

❤️ od mami za moja srčica: Tudi letos ni tvojega valentina, zato ti pa mami pošilja en ogromen objem in lupčka na lička ? letos boš 17, mogoce je pa to tvoje leto Rada te mam.

❤️ od Tinči za Tina: Dragi Primož, si moja največja ljubezen. Imejva se še naprej tako lepo. Zelo te ljubim. Tvoja Tina ♥

❤️ od T**** za Kristy: Rada bi te samo spomnila, koliko mi pomeniš ti in tvoja podpora, dobrosrčnost in zabavnost, ki mi polepšajo vsak dan. Najrajši te mam na celem svetu in komi čakam, da ustvarima še več lepih spominov. Happy V day ♥ xoxo love u

❤️ od Petra za Anže: Dragi mož, iskreno ti želim boljše valentinovo, kot sva ga kadarkoli imela skupaj!

❤️ od Mama S. za Maxi: Dragi sin, želim ti veliko sreče in ljubezni do vsega, kar počneš. Veselo valentinovo. Zelo te imam rada.

❤️ od Uhec za Nani: Nisem več jezen nate ♥

❤️ od Džezni in None za Srečko in petršiljček: Z vama preživeti čas ni nikoli izgubljen čas. Poln humorja, navihanih trenutkov in nalezljivega smeha. Vse lepo za valentinovo.

❤️ od Vsi, ki te imamo radi za Suzana Krajnik: Draga Suzana. Brcnila si v oviro na poti, ampak verjamemo, da samo zato, da bo odslej tvoja pot ravna in gladka. Za valentinovo ti sporočamo: imaš to, ker imaš plemenito srce in dobro dušo.

❤️ od Džezni in Nani za Zvone: Hvala za ves trud, da nam je v na novo urejenem domu lepo.

❤️ Rada te imava ♥ ♥

❤️ od Maja za Maja: Veliko srce, ki je rdeče, da bilo bi mnogo sreče.

❤️ od Branko K. za Irena K.: Ljubiti nekoga je kot obljubiti in to tudi storiti. Vedeti moraš le, koga in zakaj; enkrat pa tudi za vekomaj!

❤️ od mark za markica: Lubika moja bubika srček.