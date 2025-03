Narcise za srečo ali nesrečo? Tu je odgovor

Narcise so znanilke pomladi, znane predvsem po svojih čudovitih cvetovih značilne oblike. So ene izmed prvih cvetlic, ki napovedujejo konec zime, poleg tega so tudi simbol boja proti raku dojke.

S cvetom, ki simbolizira novo življenje in upanje, je povezano še mnogo drugih zanimivosti.

Zanimiv izvor imena

Narcise so cvetovi iz rodu Narcissus. Obstajata dve teoriji o izvoru imena. Po prvi so poimenovane po grški besedi narkao (opiti, omamiti), ker vsebujejo snov z narkotičnim učinkom.

Bolj priljubljena je druga teorija, da so poimenovane po Narcisu iz grške mitologije, mladeniču, ki se je zaljubil v lastni odsev, ko je gledal svoj obraz na površini vode. Bog Zeus ga je zaradi prevzetnosti spremenil v cvet.

FOTO: Adriana Sulugiuc/Shutterstcok

Odporne na mraz

Narcise so zelo oporne in uspevajo tudi pod snegom. Poženejo takoj, ko se spomladi nekoliko otopli.

Rade imajo sonce, vendar ne marajo preveč vode: najbolje uspevajo v tleh, kjer se ta ne zadržuje predolgo.

Veliko vrst

Obstaja približno trideset izvirnih vrst narcis in kar 13.000 hibridov, ki so bili ustvarjeni s križanjem.

FOTO: Shutterstock

Vsebujejo strupeno snov

Narcise vsebujejo strupeno snov likorin. To je njihova naravna obramba in živali v naravi se jim zaradi nje izogibajo.

Zaradi likorina prav tako ni priporočljivo narcise v vazi kombinirati z drugim cvetjem, saj to v njihovi družbi hitreje propade.

Lahko pa jih imate v vazi ločeno 24 ur, nato dodate druge cvetlice. Tako se omili učinek likorina.

FOTO: Maskarad/ Shutterstock

Tudi zdravilne snovi

Narcise vsebujejo tudi zdravilne snovi. V antični medicini so jih uporabljali kot sredstvo proti bolečinam.

Že desetletja preučujejo učinek narcis pri preprečevanju in zdravljenju alzheimerjeve bolezni in raka. Ekstrakt narcis se uporablja tudi v kozmetiki, na primer v losjonih za čiščenje občutljive kože.

Sreča ali nesreča?

Po starem prepričanju je za srečo vedno treba podariti šopek narcis, medtem ko naj bi darovanje enega samega cveta prinašalo nesrečo.

FOTO: Milanmaksovic/Gettyimages

V Združenem kraljestvu so narcise simbol desete obletnice poroke.