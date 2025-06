Naravni pristop: hladimo se z biofilnim oblikovanjem

Namesto da bi se zanašali zgolj na klimatske naprave in ventilatorje, čedalje več oblikovalcev in arhitektov upošteva biofilno oblikovanje. Gre za koncept, ki naravo postavlja v središče prostora. Biofilno oblikovanje ni le še ena izumetničena estetska smernica, temveč resen in znanstveno podprt pristop k notranjemu oblikovanju.

Združevanje rastlin, naravnih materialov, razpršene svetlobe, zemeljskih tonov in zračnih tkanin polepša vaš dom, poleg tega pa ustvarja svež, bolj zdrav in udobnejši bivalni prostor, kar je pomembno zlasti v vročih poletnih mesecih. Takšna ureditev zmanjšuje stres, izboljšuje kakovost zraka in prispeva k energetski učinkovitosti doma.

Oaza miru sredi mestnega vrveža FOTO: Brizmaker/Getty Images

Zeleni kotički

Sobne rastline nimajo le dekorativnega značaja, marveč delujejo tudi kot naravni izolatorji in čistilci zraka. Rastline, od alokazije, znane tudi kot slonova ušesa, pa do praproti, vnašajo v prostor mehkobo in znižujejo temperaturo.

Za bolj svež občutek izberite zračne in naravne materiale, ki odlično uravnavajo toploto, denimo terakoto in juto. Na sedežno garnituro namestite lanene prevleke, lahek tekstil, na polico ročno izdelane keramične okraske. Tako boste ustvarili sproščeno, poletno vzdušje.

Tudi filtrirana svetloba zmanjšuje pregrevanje notranjosti in ohranja prijetno ozračje. Prozorne zavese v kombinaciji z rastlinami na okenskih policah bodo mehčale neposredno sončno svetlobo, morebitna kamnita tla pa bodo prostor še dodatno ohladila.

Barve igrajo ključno vlogo pri optičnem hlajenju: mehki beli odtenki, bledo zeleni in bež toni bodo odbijali sončno svetlobo, saj vizualno zmanjšujejo občutek toplote v prostoru.

Na drugi strani pa lahko postanejo dvorišča in notranji atriji z naravnimi materiali, lesom, kamnom in bogatimi krošnjami takšnih in drugačnih rastlin, čisto prave oaze uživanja v večni in hladni senci. Takšni odprti in zračni prostori se lahko celo sredi mestnega vrveža spremenijo v mirna in zelena zavetja, po katerih bomo v teh dneh še kako hrepeneli.

Kar težko je verjeti, toda sobne rastline lahko sodelujejo tudi v vlogi klimatskih naprav.

Visoke rastline mehčajo svetlobo, obenem pa omogočajo osvežujoč prepih. FOTO: Tatyana Maximova/Getty Images

Preprosta lesena miza, na kateri je rastlina, lahko ustvari sveže vzdušje. Včasih je že en velik zelen list dovolj, da spregovori energija narave in temperaturo zniža za vsaj eno stopinjo! Naravno prezračevanje je ključno: velika okna in usklajena postavitev pohištva spodbujajo pretok zraka. Visoke rastline mehčajo svetlobo, obenem pa omogočajo pretok osvežujočega vetrca.

Pri biofilni zasnovi torej ne gre le za neko divjo džunglo znotraj doma, ampak za premišljen koncept skrbno izbranih predmetov (lončkov za rastline) ter pohištva na balkonu ali terasi, gre za soustvarjanje svežine ter spodbujanje mirnih trenutkov, ko opazujemo našo domačo naravo. Biofilna zasnova je dialog med notranjostjo in zunanjostjo. Ko ta poteka, ne ohladimo le doma, pač pa tudi duha.