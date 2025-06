Naravna zaščita pred lačnimi insekti: te rastline odganjajo komarje in drug mrčes

Poletje je čudovito, a ima tudi negativne plati. Med njimi so napadi komarjev in drugega nadležnega mrčesa. Na srečo obstajajo rastline, ki lahko rešijo večere na prostem in tudi posevke na vrtu, saj z vonjem odganjajo insekte.

Bazilika po zaslugi v njej prisotnih naravnih olj s svojo aromo odganja mrčes, torej je učinkovito naravno sredstvo proti insektom. Ne varuje le pred komarji, zmanjša lahko tudi populacijo stenic in preprečuje njihovo razmnoževanje ter naselitev na zdrave rastline na balkonu ali vrtu. Seveda pa boste sproti pobirali njene listke in uživali v okusu.

Tudi sivka, ki premore naravne antiseptične in antibakterijske lastnosti, zaradi eteričnih olj oddaja močan vonj, ki odganja mrčes. Odganja komarje, mušice in muhe, na drugi strani privablja koristne žuželke, kot so čebele in čmrlji, ki pripomorejo k opraševanju in ohranjanju ekološkega ravnovesja.

Ognjič oddaja specifičen vonj, ki odganja mrčes. Njegova eterična olja delujejo kot repelent. Cvetovi ognjiča pomagajo nadzorovati populacije škodljivcev: že omenjenih stenic, listnih uši in drugih, ki škodujejo rastlinam. Poleg tega privabljajo koristne žuželke, kot so čebele in čmrlji.

Ognjič odganja mrčes in privablja koristne žuželke, kot so čebele in čmrlji. FOTO: Getty Images

Citronela je ena najbolj znanih in učinkovitih naravnih rastlin za odganjanje mrčesa, zlasti komarjev. Njena moč se skriva v eteričnih oljih, ki jih vsebuje, saj oddajajo močan vonj po citrusih, ki je za žuželke zelo moteč.

Dim in vonj suhih žajbljevih lističev v nekaj sekundah odženeta komarje.

Naj se kadi

Žajbelj odganja komarje, muhe, v določenih primerih tudi molje in mušice. Učinkuje na vrtu ali balkonu, še učinkovitejši je v družbi sivke, bazilike ali citronele. Najučinkovitejši način njegove uporabe so na ogenj odvrženi suhi listi: njihov dim in vonj v nekaj sekundah odženeta komarje, metoda je torej idealna za sproščene večere na prostem.

Žajbelj odganja komarje in muhe. FOTO: Bonnie Mccann/Getty Images

Rožmarin ni le dišeče zelišče, ki obogati okus številnim jedem, temveč tudi učinkovit naravni zaveznik v boju proti mrčesu. Oddaja močan, prepoznaven vonj, ta odganja škodljivce. Njegova eterična olja delujejo kot repelent, poleg tega učinkuje antibakterijsko in antiseptično ter pomaga zaščititi rastline pred glivičnimi in bakterijskimi okužbami. Najbolj zaleže, če njegove suhe vejice vržete na ogenj.

Krizanteme oddajajo specifičen vonj, ki odganja žuželke in druge škodljivce. Njihova aroma mrčes zadržuje daleč stran od vas in vaših rastlin. Nekatere vrste krizantem vsebujejo naravne pesticide, kot so piretrini, ki so učinkoviti proti številnim insektom.

Omenjene rastline samostojno ali v kombinaciji z drugimi posadite v lončke na teraso, balkon ali na vrtne gredice in tako poletje preživite brez družbe nadležnih žuželk.