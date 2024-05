Namigi za šabeso: najboljša je, ko malce uščipne

Med domačimi sokovi, sirupi in drugimi napitki zelo visoko kotira šabesa, preprosta pijača iz bezgovih cvetov, ki jo odlikuje izjemen, osvežujoč okus.

Osnovne sestavine za šabeso so podobne kot za sirup, potrebujemo sveža bezgova socvetja, sladkor, limone in vodo ter vinski kis. Količine se od recepta do recepta malce razlikujejo, zato bo najbolje, da v več poskusih priprave najdemo optimalno razmerje, ki bo zadovoljilo naš okus. Ne moremo pa zgrešiti, če na 10 litrov vode vzamemo 1 kg sladkorja, 5 limon, 2 dcl vinskega kisa in 25 bezgovih socvetij. Če želimo, da bo šabesa bolj izrazita, povečamo količino bezga, z belim ali rjavim sladkorjem pa določimo barvo pijače.

Postopek je sila enostaven

v večji lonec zlijemo prekuhano vodo in v njej raztopimo sladkor. Limone (najbolje ekološko pridelane) razrežemo in stresemo v sladkorno tekočino, dolijemo kis in dobro očiščena socvetja, vse skupaj premešamo in narahlo pokrijemo. Pokrov ne sme tesniti, najbolje, da posodo prekrijemo z gazo, da se v pijačo ne bodo lovile žuželke. Posodo pustimo na sobni temperaturi na senčnem mestu nekaj dni. Vsak dan enkrat ali dvakrat premešamo, sicer pa se ne vtikamo v delo, ki ga bo v tem času opravila narava. Po nekaj dneh bo pijača začela muzirati, in ko med mešanjem opazimo, da se peni, je čas, da jo precedimo. To najbolje naredimo skozi gosto prelikano gazo.

Šabeso natočimo v sterilne steklenice in postavimo v hladnejši prostor, na primer v klet. Pokrove le narahlo privijemo, da bodo plini, ki bodo še nastajali med vretjem, lahko nemoteno izhajali. Ko opazimo, da se delajo mehurčki, je šabesa nared, taka, ki že majčkeno uščipne, je najboljša in najbolj osvežilna. Zdaj je tudi čas, da ustavimo vretje, to storimo tako, da steklenice do konca zapremo in jih postavimo v hladilnik. Dobro zaprta bo zdržala tudi mesec ali več, če je seveda ne bo prej zmanjkalo.

Aromatični dodatek

Še boljšo in bolj okusno pijačo pa dobimo, če bezgovim cvetovom dodamo še katere aromatične rastline. Dovolj bo že, če se malce razgledamo po domačem vrtu, v enem kotu raste melisa, v drugem meta, na cvetličnih gredah so že zacvetele vrtnice. Meta in melisa sta tako in tako redni spremljevalki vsakovrstnih pijač, ki poskrbita za bolj poln okus, pa tudi za okras. Pri vrtnicah moramo paziti, da izberemo cvetove rastlin, ki niso bile popršene s kakšnimi strupi, seveda pa naj bodo tudi čim bolj dišeče. A se ni treba omejevati zgolj z zelišči, šabesi lahko dodajamo tudi druge sestavine, na primer maline ali jagode. Vse našteto dodajamo že med postopkom priprave, z lističi ali plodovi pa jo okrasimo tudi, ko jo postrežemo.

Medtem ko se nam cedijo sline po imenitni osvežilni pijači, ki je z malo domišljije pri izbiri sestavin vselej nekoliko drugačna, pa ni odveč pripomba, da je tako pripravljena pijača tudi izjemno poceni. Za deset litrov šabese namreč potrebujemo kilogram sladkorja, nekaj limon in kozarec kisa, kar vse skupaj ne stane več kot pet evrov.

