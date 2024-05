Namesto kmečkih rok robotski stroji: osnovna platforma stane okoli 100 tisočakov (FOTO)

Sredi maja je nove proizvodne prostore v Logatcu odprlo podjetje PeK Automotive, ki med drugim razvija in proizvaja napredna avtonomna vozila, ki se jih bodo najbolj razveselili kmetje in sadjarji. Gre za naložbo v visokotehnološki sektor z vse večjim pomenom, posebno za strateške panoge. V podjetju so še posebno ponosni na vozilo, ki so ga poimenovali slopehelper. Gre za avtonomno gosenično vozilo brez voznika na električni pogon in z električno gnanimi priključki.

Nadomestna delovna sila

Kot nam je zaupal Alireza Iranmanesh, vodja oddelka za informacijsko tehnologijo kmetijske linije PeK Automotive, so se po vsem svetu pred nekaj desetletji soočili s pomanjkanjem delovne sile v kmetijstvu. »Pri nas smo želeli najti rešitev. In slopehelper je integrirana rešitev za kmetijske dejavnosti.

Poganjajo ga litijeve baterije Slopehelper zmore delo na nagibu do 42 stopinj, dolg je 2,6 m, širok 1,6 m in visok 1,3 m. Tehta 1200 kg, nosilnost naj bi imel do 1800 kg. Kot vir električne energije ima vgrajene litijeve baterije, ki omogočajo avtonomijo do 14 ur, odvisno od terena in vrste dela. Vlečna sila naj bi bila nad 20 kN (2 toni). Največja hitrost je 10 km/h.

Gre za robotski in avtonomni stroj za vse operacije oziroma opravila v vinogradu ali sadovnjaku. Z njim dobite dva stroja v enem in različne funkcije za različne kmetijske potrebe, ne da bi potrebovali delovno silo. Vsa delovna sila, ki jo potrebujete, je oseba, ki bo vodila stroj. In ker je slopehelper električen, ne porablja fosilnih goriv,« nam je razložil Iranmanesh. Seveda kupce pri podjetju naučijo, kako ga uporabljati.

Osnovna platforma stane okoli 100.000 evrov, k temu pa je treba prišteti še priključke za različna kmetijska opravila, kot so mulčer, kladivar, pletvenik ali sistem za prepoznavanje in obiranje jabolk na drevesih. Opremljen je z različnimi senzorji, ki omogočajo avtonomno vodenje traktorja. Radarski senzorji delujejo celo v gostem dimu, megli, prahu ali pri nizkem neposrednem soncu zgodaj zjutraj ali pozno popoldne.

Pri PeK Automotive imajo v ponudbi tudi amfibijski terenski goseničar vanquisher, ki je namenjen predvsem za potrebe vojske in civilne zaščite pa tudi gozdarske industrije.

Po končanem delu obvestilo po telefonu

»Sistem slopehelper uporablja umetno inteligenco za prepoznavanje in prilagajanje novim situacijam. Prilagaja se konfiguraciji vrst v vinogradu in avtonomno izvaja naloge. Z radarji ugotavlja položaj vrst oziroma položaj debel vinske trte, nato pa računalnik vodi traktor po vinogradu,« pojasnjuje vodja oddelka pri PeK Automotive. Po končanem delu stroj počaka ob robu vinograda, uporabnik pa na pametni telefon dobi obvestilo z lokacijo in poročilom o opravljeni nalogi.

