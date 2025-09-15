Največji sejem za ljubitelje kampiranja: od nizkocenovnih prikolic do 736.000-evrskih »super jaht na kolesih«

Ob koncu poletja se bolj ali manj vsi proizvajalci vozil za prosti čas zberejo na sejmu Caravan Salon v Düsseldorfu. Vsako leto, brez prekinitev. Tudi letos je bilo obiskovalcev veliko. Na razstavi so našteli kar 269.000 obiskovalcev, kar je 14.000 več kot lani. Razstavišče je obsegalo 15 dvoran in zunanje prostore, predstavilo se je 840 ponudnikov tovrstnih izdelkov iz 42 držav. Seveda so bili v ospredju avtodomi in prikolice vseh velikosti in cenovnih razredov, pa tudi osnovna vozila, dodatna oprema, tehnični dodatki za opremo, šotore, mobilne hišice, predstavljali so se tudi kraji kot potovalni cilji.

55.000 vozil za prosti čas so v pol leta prodali v Nemčiji, pet odstotkov manj kot lani.

Razstava Caravan Salon zadnja leta ni nikoli umanjkala, tudi med koronsko krizo ne, med katero so vozila za prosti čas postala še bolj priljubljena, kot so bila že sicer. Letos je največji nemški trg dokaj umirjen, celo z nekaj minusi. V prvi polovici leta je bilo po podatkih tamkajšnje panožne zveze CIVD na novo registriranih 55.000 tovrstnih vozil, kar je bilo pet odstotkov manj kot v lanski prvi polovici leta. Znotraj tega je bila predvsem slabša prodaja prikolic, manjši je bil padec registracij avtodomov in vanov.

Action, kultna prikolica Adrie, ki je pripravljena na novo. FOTO: Messe Düsseldorf/ctillmann

Slovenska udeležba

Na razstavi je bilo tudi naše največje tovrstno podjetje Adria Mobil iz Novega mesta, ki letos praznuje 60 let. Ob tej priložnosti so pripravili posebno izdajo avtodomov, vanov in prikolic ter druge novosti, na primer novo počitniško prikolico action (sports) z boljšim izkoristkom in prilagodljivim notranjim prostorom.

Slovenskih predstavnikov je bilo v Düsseldorfu še veliko, na primer Podlunšek, ki je predstavil van evolve na osnovi mercedesa sprinterja, tu so bili Bravia Mobil, Mega Mobil, Robeta, Tourne Mobil, TPV-prikolice, pa še več izdelovalcev opreme, sestavnih delov, ponudnikov turističnih ciljev.

Veliki in mali

Na sejmu so se predstavile različne uveljavljene znamke, pa tudi novi ali na novo zagnani proizvajalci. Kot zanimivost omenimo nizkocenovno znamko lahkih počitniških prikolic Next, kjer en primerek velja dobrih deset tisočakov. Na drugi strani so bili v povsem svoji dvorani zbrani izdelki za neke druge uporabnike, ki nimajo težav z denarjem in prostorom. Zanje so pripravili model STX 3 pop scania S590 – orjaško »super jahto za po suhem«, cena je 736.000 evrov.

Ponudbe ekstremnega prestiža tudi tokrat ne manjka. FOTO: Messe Düsseldorf/ctillmann

Manjkalo ni niti predelanih kombijev, tudi na podlagi nekaterih novejših modelov, kot je električni VW ID. buzz ali klasično gnani renault master. Veliko je bilo tudi vanov, ki imajo terenske zmogljivosti. Je pa bil znova na razstavi tudi kak retro model, na primer skupni izdelek podjetij Randger, Caselani in Grebner v slogu fiata 616N iz šestdesetih let prejšnjega stoletja.