Največja pohvala, ko kitajskim avtomobilskim inženirjem poveš to

Če kitajskim avtomobilskim inženirjem poveš, da njihov izdelek spominja na slovitejše evropske tekmece, je to zanje ena največjih pohval. S tem dobijo potrditev, da znajo tudi sami narediti vrhunski avtomobil, zato se jim oči kar zasvetijo. Natanko to se je dogajalo lani na avtomobilski razstavi v Pekingu, ko so poslušali ocene tujih gostov, da je model xiaomi SU7 precej podoben porscheju taycanu.

Če bi kakšnemu oblikovalcu pri evropski avtomobilski znamki dejali, da njegov avtomobil spominja na kitajskega, nikakor ne bi bil vesel, a očitno na Kitajskem že proizvajajo modele, ki jih podrobno analizirajo tudi v Evropi. Nedavno so namreč opazili, kako model xiaomi SU7 ultra v rumeni barvi in z dvojnimi srebrnimi črtami zapušča sedež Ferrarija v Maranellu, poroča portal Carscoops.

Nikogar na Kitajskem ni sram priznati, da je podoben porscheju. Še več, prav fino se jim zdi. FOTO: Aljaž Vrabec

Vsekakor je redna praksa, da avtomobilski proizvajalci proučujejo konkurenčne modele in jih v svojih laboratorijih natančno pregledajo, toda še nedavno si nihče ni mislil, da bodo kitajski izdelek preučevali celo pri znamenitem Ferrariju. Ni skrivnost, da se pri Ferrariju pripravljajo na predstavitev prvega povsem električnega modela, predvidoma prihodnjo pomlad (dobava bo jeseni 2026). Ime modela naj bi bilo elettrica, toda ta informacija še ni potrjena. Kupcem naj bi ga ponudili v omejeni izdaji. Obenem pripravljajo še povsem električnega športnega terenca, najverjetneje za leto 2028.

Električna pošast

Xiaomi SU7 ultra je nedvomno avtomobilska pošast. V najzmogljivejši različici ultra ima trenutno celo rekord kot najhitrejši serijski električni avtomobil na stezi v Nürburgringu s časom 7:04,957. S tem je za skoraj tri sekunde hitrejši od porscheja taycana.

Xiaomi SU7 ultra je podrl rekord med najhitrejšimi serijskimi električnimi avtomobili na Nürburgringu.

Pogonski sklop ima tri elektromotorje, ki skupaj razvijejo kar 1548 konjskih moči (1138 kW). Z mesta do stotice se požene v zgolj 1,98 sekunde, največja hitrost je 350 kilometrov na uro. Pri Xiaomiju pravijo, da so ga razvili z namenom, da bi na novo določili standarde za visokozmogljiva luksuzna vozila. Na Kitajskem stane 529.900 juanov (približno 63.000 evrov), kar je bistveno manj od podobnih evropskih ali ameriških avtomobilov pri nas.

Strokovnjaki so prepričani, da Ferrarijeve inženirje najbolj zanima, kako so pri Xiaomiju rešili vprašanje ohranjanja ustrezne temperature baterije med dolgotrajno vožnjo z veliko hitrostjo. SU7 sicer obstaja še v dveh različicah. Najšibkejša ima elektromotor z močjo 220 kilovatov, močnejša izvedba pa dva s skupno močjo 495 kilovatov. Že v prvih štirih minutah po uradni predstavitvi so zbrali 10.000 naročil, mejo 50.000 naročil so presegli v manj kot pol ure, do konca prvega dne pa so jih prodali 90.000.