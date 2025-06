Najslabši način shranjevanja paradižnika

Strokovnjak razkriva: Tako boste letos vzgojili veliko domačega paradižnika

Končno nas je obiskalo toplejše vreme in vrtnarji smo že v polnem pogonu. Okopavamo zemljo, hitimo s sajenjem in se že veselimo prvih domačih pridelkov. In prav zdaj je popoln čas za sajenje paradižnika in drugih plodovk na prosto.