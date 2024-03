Najprestižnejša arhitekturna nagrada gre letos na Japonsko

Arhitekt Riken Yamamoto se je leta 1945 rodil v Pekingu na Kitajskem, kmalu po koncu druge svetovne vojne se je preselil v Yokohamo na Japonsko, kjer živi in dela še danes. Njegova arhitektura je prepoznavna tako na Japonskem kot tudi na Kitajskem, v Južni Koreji in Švici. Med njegovimi vidnejšimi stvaritvami so univerza Nagoya Zokei na Japonskem, center The Circle na letališču v Zürichu v Švici in knjižnica Tianjin na Kitajskem.

