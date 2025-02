Kmalu zatem, ko je južnokorejski Samsung v Kaliforniji predstavil novo serijo premijskih pametnih telefonov galaxy S25, smo v večno mastne roke dobili najboljši in najdražji model, ki nosi oznako ultra. In kaj kupec dobi za poldrugega tisočaka? Zagotovo enega najboljših zaslonov na trgu, ultra hitri procesor, zmogljivo baterijo, trpežno ohišje iz titana in steklokeramično zaščito, odlične kamere in za piko na i še pisalo. Dodelan dizajn Galaxy S25 ultra je v primerjavi z Applovim iphonom 16 pro max in Googlovim pixlom pro 9 xl brez dvoma najbolj pravokoten, čeprav je v kotih (spet) malce za...