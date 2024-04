Najlepše džins jakne za pomlad 2024 (FOTO)

Trenč plašči in parke so res lep prehodni kos, a za bolj sproščene različice modnih stajlingov se lahko spogledujemo tudi z jaknami iz džinsa. Vemo, kako so videti klasični modeli in zelo verjetno ste vsaj enega v svoji modni zgodovini že posedovale. Najbolj popularne so bile v osemdesetih letih, tudi v devetdesetih, v začetku novega tisočletja smo nanje malo pozabili, sedaj pa že nekaj sezon zapored zasedajo ključno mesto v toplih mesecih.

Letošnja ponudba ponuja številne različne modele, ki bodo očarale tudi tiste, ki jih togi in ozki kroji džekijev ne prepričajo. Pa smo šele pri krojih! Tudi vzorci, vezenine ali le minimalni, a še kako delujoče detajli, se letos najdejo na džins jaknah.

In kako naj jih kombiniramo? Džins jakne so izjemno priročne, saj pristajajo praktično na vse pomladne kombinacije, ki vključujejo veliko barv in lahkotnih tkanin. Na široke, lahke hlače, dolga krila, kratke ali dolge obleke, jakna iz džinsa gre resnično na vse. Tudi na džins. Če še niste zbrale poguma za takšno kombinacijo, je letošnja pomlad res prava priložnost, saj je džins na džins osvojil praktično že vse. Kakšne jakne najdemo v letošnji ponudbi? Naj vas navdihne modni izbor, ki ga najdete TUKAJ - na Onaplus.si.