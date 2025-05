Vstopamo v čas, ko bodo nakupovalna središča ponujala vse več in več izdelkov, ki so namenjeni uživaškemu preživljanju časa na prostem, od majhnih bazenov do vrtnega pohištva. Izbira slednjega postaja vse bolj raznolika in pestra. Belo vrtno pohištvo je še vedno na vrhu lestvice najbolje prodajanih. Ne glede na to, ali gre za preprost PVC-stol ali razkošen kavč iz ratana, je bela še zmeraj najbolje prodajana barva. To niti ni presenetljivo, saj je še vedno videti najbolj sveže, čisto in elegantno, za nameček se zlahka prilega vsakršnemu slogu. Vrtno pohištvo redno čistimo vso sezono. Belo v...