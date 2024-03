Najhitrejša čokoladna zloženka na svetu

Obožujemo peko sladic in obstajajo dnevi, ko se lotevamo najbolj zahtevnih receptov, da bi pripravili pecivo in torte izjemnega videza in okusa. Obstajajo pa tudi dnevi, ko se nam prav nič ne ljubi in si želimo le malo sladke utehe. Takrat mora biti priprava enostavna, rezultat pa kljub temu navdušujoč. Eno takšnih bližnjic bomo ubrali tudi danes in pripravili ekspresno čokoladno zloženko, ki je primerna za lene dni.

Več na Odprti kuhinji.