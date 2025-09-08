Najboljši nasveti za vzdrževanje pralnega stroja: tako bo dolgo deloval kot nov

O njem niti ne razmišljamo: v boben damo oblačila, dodamo detergent, pritisnemo gumb in pričakujemo, da bo vse popolnoma čisto.

Prav zaradi rutinske uporabe pogosto pozabimo, da tudi pralni stroj potrebuje nekaj pozornosti. Če ga ne vzdržujemo, lahko sčasoma začne oddajati neprijeten vonj, porablja več energije in se v najslabšem primeru pokvari veliko prej, kot bi se sicer.

FOTO: Wachiwit/Gettyimages

Dobra novica je, da vzdrževanje ne zahteva veliko truda. Dovolj je nekaj preprostih navad, s katerimi bo dobro deloval in se dolga leta ne bo pokvaril.

Redno čistite predal za detergent

Sčasoma se v predalu naberejo ostanki praška in mehčalca, ki lahko povzročijo neprijeten vonj in plesen. Občasno odstranite predal in ga sperite pod curkom tople vode.

Če opazite trdovratne obloge, jih očistite s ščetko. Čist predal pomeni učinkovitejše pranje perila.

FOTO: Brizmaker/Gettyimages

Vsaka dva do tri mesece očistite filter

Filter pralnega stroja lovi dlake, vlakna in drobne predmete, ki včasih zaidejo v boben. Če ga ne čistimo, se stroj lahko zamaši in težje deluje, kar skrajša njegovo življenjsko dobo.

Preverite, kje je filter, in ga očistite po navodilih proizvajalca. Tako preprečite okvare in neprijetne vonjave.

Občasno na visoki temperaturi pranja vključite praznega

Pralni stroj občasno potrebuje razstrupljanje. Praznega z dodatkom kisa ali posebnega sredstva za čiščenje pralnih strojev zaženite pri 90 stopinjah Celzija.

Tako boste uničili bakterije in odstranili obloge vodnega kamna ter ostanke detergenta.

To storite enkrat mesečno ali vsaj na vsaka dva meseca.

FOTO: Gettyimages

Po pranju pustite vrata bobna odprta

Zaprta vrata praznega pralnega stroja spodbujajo nastanek vlage in plesni. Pri odprtih vratih se notranjost posuši in v napravi se ne pojavi smrad.

Enako velja tudi za predal za detergent. Malo zraka spremeni veliko.

Pazite na količino detergenta

Več detergenta ne pomeni bolj čistega perila, ravno nasprotno. Prevelika količina povzroča obloge v bobnu in ceveh, stroj sčasoma deluje slabše in porablja več energije.

Vedno sledite navodilom na embalaži in prilagodite doziranje trdoti vode ter količini perila.

FOTO: Guliver/Gettyimages

Pred pranjem preverite žepe

Malenkosti, kot so kovanci, ključi ali listki papirja, lahko končajo v pralnem stroju in povzročijo okvare. Ta drobna navada znatno podaljša življenjsko dobo stroja in hkrati zaščiti oblačila.

Kratek pregled pred pranjem na dolgi rok prepreči velike težave.