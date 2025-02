Najboljši dnevi za zaroko leta 2025

Numerologija je starodavna disciplina, ki proučuje moč in vpliv števil ter lahko pomaga določiti idealne datume za posebne dogodke, tudi za zaroko.

Po tej vedi so števila 2, 6, 8 in 9 izjemno naklonjena ljubezenskim odnosom, zakonu in stabilnim zvezam.

Število dve simbolizira partnerstvo in harmonijo, šestica prinaša ljubezen in toplino, medtem ko osmica predstavlja obilje in srečo v skupnem življenju.

Datume, ki jih vsebujejo, spremlja sloves srečnih za zaroko.

Najsrečnejši dnevi za zaroko leta 2025

6. junij

Ta nosi dvojni vpliv števila šest in je zato izjemno naklonjen ljubezenskim odnosom. Šestica simbolizira ravnotežje, toplino in harmonijo ter se pogosto povezuje z domom in družino.

Glede na močno povezanost z družinskimi vrednotami in skrbjo za partnerja je 6. junij popoln datum za pare, ki želijo svoj zakon zgraditi na ljubezni, stabilnosti in medsebojni podpori, kar velja za domala vse.

Zaroka na ta dan lahko prinese občutek varnosti in pripadnosti.

FOTO: Peopleimages/Getty images

8. avgust

Število osem v numerologiji predstavlja materialno varnost, obilje in uspeh ter velja za številko trajnih, stabilnih odnosov.

8. avgust kot dan zaroke obljublja začetek stabilnega skupnega življenja.

Ta datum zagotavlja dobre pogoje za izgradnjo uspešne skupne prihodnosti, saj osmica ponazarja ravnotežje med materialnimi in čustvenimi vidiki življenja.

9. september

Število devet v numerologiji pogosto označuje zaključek cikla, a tudi začetek nečesa novega in vznemirljivega.

Če imate občutek, da je vajina ljubezen močno napredovala, in bi radi začeli novo poglavje, je 9. september popoln datum za zaroko.

Devetica nosi tudi energijo velikih življenjskih sprememb, zaradi česar je ta datum idealen za zaroko vseh, ki želijo vstopiti v zakon z idejo snovanja nečesa, kar presega njih same.

FOTO: Getty images

22. november

Število 22 je ena najmočnejših številk v numerologiji, ki je povezana z uresničevanjem sanj in dosego velikih ciljev.

Prinaša posebno moč in stabilnost, zaradi česar je odličen izbor za zaroko datum 22. november, ki zagotavlja moč za izgradnjo skupne prihodnosti z jasno vizijo in velikimi cilji.

22. november zagotavlja občutek globoke povezanosti in tudi občutek, da bosta dva lahko skupaj uresničila vse, kar sta si zamislila.

FOTO: Getty images

Ne glede na izbrani datum pa je najpomembnejše, da zaroka odraža vajino ljubezen in trud za skupno srečo, piše Zadovoljna.hr.