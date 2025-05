Najboljša za volanom sta Ajda in Tim

V finalu izbora Avto-moto zveze Slovenije za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije 2025, ki je v četrtek potekal v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem, sta največ znanja in veščin pokazala Ljubljančanka Ajda Osolnik in Tim Rozman z Iga.

3200 spletnih testov so letos rešili mladi vozniki in voznice.

Najboljša za volanom se bosta eno leto vozila vsak s svojim Renaultovim capturjem, skupaj z drugimi finalistkami in finalisti pa sta postala mlada ambasadorja varne vožnje. Oktobra bosta AMZS in Slovenijo zastopala na evropskem tekmovanju FIA za najboljšega mladega voznika v Sarajevu.

Veliki finale

Avto-moto zveza Slovenije je izbor Najboljši za volanom izvedla deveto leto zapored, in sicer v sodelovanju s Policijo, Rdečim križem Slovenije (RKS), Javno agencijo RS za varnost prometa, Valom 202, Zavarovalnico Sava, podjetjem GA Adriatic (zastopnik vozil Renault), Continentalom in družbo MOL. Letos je izbor k sodelovanju znova privabil številne mlade voznice in voznike; od 10. februarja do 30. marca 2025 so mladi rešili več kot 3200 spletnih testov.

Na poligonu v AMZS Centru varne vožnje na Vranskem je bilo treba pokazati veliko znanja in spretnosti. FOTO: Goran Krošelj/AMZS

Najboljših 50 reševalk in najboljših 50 reševalcev spletnega testa se je v polfinalu 16. in 17. aprila 2025 na Vranskem potegovalo za vstopnice v finale. O zmagi je na finalnem preizkusu odločalo pet vaj, s katerimi so AMZS, Policija in RKS preizkusili njihovo vozniško znanje in spretnosti, in sicer spretnostni poligon, vožnja v prometu (simulacija izpitne vožnje), ukrepanje v prometni nesreči, vožnja s koleščki na zadnji osi avtomobila ter sklop vaj, ki je vseboval zanašanje zadnjega dela avtomobila ter preverjanje hitrosti in varnostne razdalje.

Vstopnici za Sarajevo

Najuspešnejša sta bila Ajda Osolnik in Tim Rozman. Poleg prestižnega naslova najboljši za volanom in vloge mladi AMZS ambasador varne vožnje sta osvojila tudi glavno nagrado: renault captur za eno leto. Najboljšo mlado voznico so ob zmagi prevzela čustva presenečenja: »Moj cilj je bil, da osvojim nove pnevmatike, no, zdaj pa sem kar cel avto,« je povedala Ajda. Tim je bil že po opravljenih vajah prepričan o dobrem rezultatu, saj je ocenil, da je preizkušnje opravil zelo dobro in suvereno, kar je na koncu potrdil tudi točkovni izkupiček. Po zmagi je že snoval načrte, kam se bo odpeljal z novim avtom.

Ena izmed finalnih vaj je bilo ukrepanje ob prometni nesreči. FOTO: Goran Krošelj/AMZS

Izbor AMZS najboljšega mladega voznika in voznice se širi tudi v druge države. Lani je na mednarodnem tekmovanju, ki ga je pod okriljem mednarodne avtomobilistične zveze FIA Regija I (ta združuje avtomobilske klube iz Evrope, Afrike in Bližnjega vzhoda) organiziral belgijski avtomobilski klub RACB, sodelovalo že 11 avtomobilskih klubov – deset iz Evrope in eden iz Afrike. Letošnje tekmovanje bo med 10. in 12. oktobrom 2025 potekalo v Sarajevu v Bosni in Hercegovini v organizaciji tamkajšnjega avtomobilskega kluba BIHAMK. Mednarodni izbor Best Young Driver po vzoru AMZS pa bo letos za članice FIA iz Afrike prvič tudi na afriški celini.

Večja prometna kultura

Podpredsednik AMZS Tomaž Andrejka se je vsem partnerjem zahvalil za dosedanjo podporo pri organizaciji izbora, mladim pa za njihov prispevek k večji varnosti na cestah: »Z izborom Najboljši za volanom mladi dokazujejo, da je varnost v prometu zanje pomembna vrednota. Veseli nas, da zanimanje za sodelovanje ne pojenja ter da udeleženci navdušujejo z znanjem in odgovornim ravnanjem. Ponosni smo, da izbor presega slovenske državne meje in da bodo naši najboljši mladi vozniki Slovenijo in AMZS zastopali tudi na mednarodnem tekmovanju. S takšnimi projekti lahko pomembno prispevamo k večjemu medgeneracijskemu sodelovanju in sožitju voznikov različnih starosti, s tem pa k še boljši prometni kulturi.«