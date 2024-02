Najbolj trpežen je kvarc

Pri prenovi kuhinje je treba upoštevati želje, velikost prostora ter, v primeru odprtega tlorisa, slog opreme preostalih delov prostora, najbolj pomembna pa je izbira materialov. Kuhinje so med najdražjimi prostori, zato si želimo, da bi bila njihova življenjska doba čim daljša. Izbira ustreznih materialov je še posebno pomembna pri delovnih površinah, saj niso vsi enako odporni in obstojni, tudi cenovno se precej razlikujejo.

Les je občutljiv za vlago, tudi vročine ne prenaša najbolje.

Običajno pri materialu za kuhinjske površine izbiramo med granitom, marmorjem in tehničnim kamnom oziroma kvarcem, nekateri si želijo popestritve z lesom, običajno ga izberemo za površine kuhinjskih otokov, ali nerjavečim jeklom, počasi pa se poslavljajo pulti iz ivernih plošč, ki so sicer cenovno najbolj dostopni, a tudi zelo občutljivi in se hitro obrabijo. A tudi drugi materiali imajo določene prednosti in slabosti, ki jih je dobro poznati in upoštevati v kombinaciji z življenjskim slogom in navadami.

Marmor in granit je treba redno čistiti. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Naravni kamen, kot sta marmor in granit, se lepo poda v domove, kjer tudi sicer prevladujejo naravni materiali. Oba sta izjemno trpežna, na voljo v mnogih odtenkih in z različnimi vzorci. Sta brezčasna in predvsem marmor bo kuhinji podaril posebno eleganco. Na žalost pa nista prijazna do denarnice, tako marmor kot granit sta cenovno najmanj ugodna, ker gre za naravni material, ju je treba redno vzdrževati ter sproti odstranjevati morebitne madeže, da se ne bi zažrli v kamen.

Dobro je poznati prednosti in slabosti določenih materialov ter primernega izbrati glede na življenjski slog in navade.

Veliko bolj obstojen je tehnični kamen, nekateri ga poznajo tudi pod imenom kvarc; običajno je izdelan iz kombinacije naravnega kamna in poliestrske smole ter tako rekoč neuničljiv. Ker kvarc vsebuje poliestrsko smolo, je v nasprotju z naravnim kamnom neporozen in zato odporen proti vsem vrstam tudi najbolj trdovratnih madežev. Ne bo ga poškodovala kislina, pa tudi rdeče vino, olje in kava ne bodo pronicali vanj in za seboj pustili trajnega madeža. Kvarc je enostaven za čiščenje, odporen proti visokim temperaturam, praskam in odrgninam, kljub temu da vsebuje več kot 90 odstotkov kamna, pa ni videti tako naravno kot marmor ali granit. Tudi cena je precej podobna.

Beton se odlično poda k lesu. FOTO: Franck-boston/Getty Images

Občutljiv za vlago

Delovne površine iz masivnega lesa so izjemno privlačne, še posebno v domovih, opremljenih v skandinavskem slogu, kjer je poudarek na naravnih materialih, ki v prostor vnašajo toplino. A les je občutljiv za vlago, tudi primerno zaščiten lahko v zelo vlažnih ali suhih prostorih izgubi obliko, niti vročine ne prenaša najbolje, zato ga je priporočljivo uporabiti bolj kot dodatek in popestritev na površinah, ki niso v neposredni bližini kuhalnih plošč ali pomivalnih korit. S časom se bo obrabil, a to mu bo dalo posebno patino in šarm. Če nam videz obrabljenega lesa ni všeč, se takšnim površinam raje ognemo.

Z masivnim lesom popestrimo kuhinjski otok. FOTO: Alexander Nevmerzhitsky/Getty Images

Tu so še betonske delovne površine, ki sicer niso tako zelo pogoste, so pa izjemno vzdržljive, mogoče jih je barvati in oblikovati, zato se podajo k vsem mogočim materialom in odtenkom kuhinjskih elementov. Čeprav je beton zelo vzdržljiv ter odporen tako proti madežem kot visokim temperaturam, pa ga lahko poškodujejo kisline, kot sta na primer limonov sok in kis. To ne velja za nerjaveče jeklo, ki je prav tako odporno proti madežem in prenese visoke temperature, ne pa tudi fizičnih poškodb; če se takšen pult opraska ali na njem nastane vdrtina, se poškodbe morda ne bo dalo popraviti.