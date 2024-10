Najbolj preprosti kostanjevi čokolatini, ki vas bodo obnoreli

To je sigurno ena najbolj preprostih in hitro pripravljenih sladic, kar jih je! Kostanj ima kompaktno strukturo in je zelo dobra osnova za domače »čokolatine«, saj je nežnega okusa in z različnimi oblivi ponuja nešteto možnosti okusov, lahko pa se poigramo še z izbiro različnih posipov ter jih tako ustvarimo čisto po svojih željah!

Naj vas še spomnimo: za nabiranje kostanja veljajo podobna pravila kot za preostale gozdne sadeže. Obstaja pa izjema, na katero moramo biti pozorni, ko se odpravimo v gozd. Še preden se s košarami zapodite na lov, TUKAJ obnovimo, kaj določa Pravilnik o varstvu gozdov.

...

Sestavine

kostanji (kuhani, olupljeni)

čokoladne kapljice za obliv

posip: solni cvet, cimet, kakav, zdrobljeni oreščki, zdrobljene suhe (liofilizirane) maline ali drugo suho sadje, …

Priprava

Čokoladne kapljice stopimo, da dobimo tekočo čokolado. Kuhan ter olupljen kostanj nabodemo na leseno palčko, pomočimo v stopljeno čokolado ter posujemo z želenim posipom. Oblite in posute kostanje odlagamo na papir za peko ter jih postavimo v hladilnik, da se strdijo.

