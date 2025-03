Naj zaživi praznični duh: Velikonočni motivi niso le za na jedilno mizo

S prihodom prvih pomladnih dni začnejo po domovih tradicionalno prevladovati praznične dekoracije. V trgovinah že zasedajo police velikonočni motivi, raznorazni zajčki, velikonočna jajca, piščančki pa tudi drugi dekorativni elementi, ki jih povezujemo s prihajajočimi prazniki.

Velikonočni motivi še zdaleč niso samo za na jedilno mizo. Praznični duh lahko razširite na hodnik, v dnevno sobo, na okna; kako to storiti diskretno in v sozvočju s trendi letošnje pomladi, pa je drugo vprašanje. Obilni ponudbi na trgu vse prevečkrat sledi neestetsko kopičenje velikonočnih elementov, posledično vse skupaj nima več nobene zveze s prazničnim duhom.

Vaza z mačicami

Konzolne mize so ozke mize, ki jih imamo po navadi na hodniku. Izraz najverjetneje izhaja iz francoske besede consolide, ki izhaja iz latinske besede consolidare, okrepiti, po naše. Takšne mize so bile prvič predstavljene v Franciji, in sicer že v 17. stoletju. Danes lahko izbiramo med nešteto različnimi materiali in dizajni, a eno je jasno: nanje ne moreš položiti prav veliko stvari. Čeprav se običajno uporabljajo za odlaganje manjših predmetov, kot so mobilni telefoni in ključi, ne bo nič narobe, če jo občasno tematsko okrasite; začetek pomladi z velikonočno motiviko je idealen čas za to.

Konzolne mizice so kot naročene za predstavitev vašega prazničnega vzdušja. FOTO: Galina Sharapova/Getty Images

Če imate konzolno mizico na hodniku, boste vsem že ob vstopu v dom sporočili, da bo v prihodnjih dneh pri vas vse dišalo po praznikih. Dovolj bo pletena košara z nekaj okrasnimi velikonočnimi jajci, za nekaj svežine lahko dodate vazo s pomladnimi rožami: mačice so vedno dobra izbira. Velikonočni detajli v nežnih pastelnih barvah bodo več kot ustrezali prebujeni naravi, novim začetkom in pozitivnim spremembam.

Pirhi na vejicah

Tudi jedilna miza je odličen prostor za uporabo velikonočne dekoracije. Poleg velikonočnih jajc in figuric zajčkov ter piščančkov lahko nanjo vedno postavimo vazo z rožami. Če sveže rezano cvetje ni vaša najljubša izbira, izberite okrasne vejice. Izbira je resnično ogromna, poigrajte se z barvami, detajli in slogi.

S pomladjo prihajajo v naše domove praznični motivi. FOTO: Elcovalana/Getty Images

Nekaj pirhkov obesite na vejice oziroma na rože s čvrstejšimi stebli in vaš prostor bo v hipu zasijal.

Ne pozabite na klasičen nasvet: stvari, ki jih že imate, kombinirajte z novimi, pa četudi imajo drugačne vzorce.

Če želite okrasiti celoten interier v istem (velikonočnem) tonu, ne pozabite na dnevno sobo oziroma klubsko mizico. Četudi je manjša, poiščite na njej prostor za kakšno velikonočno figurico. Položite jo na poseben podstavek ali pladenj ter obložite s čokoladnimi bomboni v obliki pirhov.

Nič ne bo narobe, če bo okrasje iz iste kolekcije. To lahko dosežete tudi s prti(čki) in prevlekami, ki naj bodo v enakih pastelnih odtenkih. Pomladna dekoracija z veliko detajli in nežnimi odtenki bo pomemben korak pri ustvarjanju pozitivne energije in osvežitve vašega bivalnega prostora. V takšnem boste želeli preživeti samo še več časa.