Naj vas navdihnejo: to so jedilnice po meri slovenskih domov

V slovenskih domovih ima jedilna miza prav posebno mesto. Za njo se zberemo ob jutranji kavi, ustvarjamo z otroki, delamo od doma in gostimo večere s prijatelji. Tu se rojevajo ideje, praznujejo dosežki, rešujejo dileme in tkejo vezi.

Jedilnica ni več samo funkcionalen kotiček, saj je postala središče doma. In prav zato se Slovenci vse pogosteje odločamo za premišljeno izbiro jedilnih garnitur, ki združujejo udobje, estetiko in trajnost.

Za vsak okus, za vsako generacijo – z občutkom za sodobne trende

Naj bo vaša jedilnica prostor, kjer se preteklost prepleta s prihodnostjo. Naj bo prostor, kjer se naravni materiali in sodobno oblikovanje združijo v brezčasno celoto. Ustvarite ambient, v katerem boste z veseljem sedeli. In še raje ostali.

Les je naš zvesti sopotnik, še posebno hrast, ki s svojo toplino in trpežnostjo vnaša naraven občutek domačnosti. A današnje jedilnice gredo korak dlje: klasične materiale dopolnjujejo kovinski detajli, kakovostne tkanine in celo usnje, ki dodajo pridih modernosti in omogočajo preprosto vzdrževanje.

Notranji stoli Jason FOTO: Škerjanc

Stoli naj bodo udobni, mehki in primerni za dolgotrajno sedenje. Vse bolj priljubljeni so modeli z nasloni za roke, ki omogočajo sproščeno druženje tudi ob daljših večerih.

Letos na njih navdušujejo barve, zlasti bordo, ki z globokim odtenkom rdeče v prostor vnese eleganco, toplino in svojevrsten značaj. A tudi ljubitelji bolj umirjenih tonov ne boste razočarani, saj naravni odtenki lesa, kombinirani s sivo, belo ali antracitno barvo, ostajajo večna klasika. Prav antracit s svojo prefinjenostjo in kontrastom odlično dopolnjuje toplino lesa in ustvari sodoben, uravnotežen ambient.

Poleg barv pa se spreminja tudi pristop k usklajevanju. Domišljija in ustvarjalnost dobivata čisto nov zagon. Tako na primer stoli niso nujno enake barve ali oblike. Prav nasprotno: trend mešanja slogov v isti barvni paleti ustvarja vizualno dinamiko in sproščenost, s katerima jedilnica dobi osebnost.

Jedilna garnitura Cros/Amalfi FOTO: Škerjanc

Kako izbrati jedilnico, ki vam bo pisana na kožo?

Pri izbiri jedilnice ne gre le za iskanje popolne estetike. Gre za iskanje ravnotežja med lepoto, funkcionalnostjo in udobjem – predvsem pa za prostor, ki bo zares zaživel z vašim vsakdanom. Pri tem naj vas vodi vprašanje: kako želite živeti?

Premislite o svojih vsakodnevnih navadah, velikosti prostora, številu članov gospodinjstva in občutku, ki ga želite ustvariti. Dobra jedilnica ni nujno največja ali najbolj moderna, temveč tista, ki ustreza vašemu ritmu življenja.

Raztegljiva miza Croce FOTO: Škerjanc

Velikost prostora

V manjših stanovanjih se dobro obnesejo raztegljive mize, ki omogočajo prilagajanje glede na potrebe, na primer zjutraj za hiter zajtrk, zvečer pa za večerjo s prijatelji. V prostornejših interierjih si lahko privoščite masivno jedilno mizo, ki bo postala osrednji element doma, zbirališče za praznike in vsakdanje trenutke.

Oblika mize

Okrogle mize spodbujajo enakost, povezanost in sproščene pogovore. Idealne so za družine, v katerih je vsak glas enako pomemben. Pravokotne pa so odlična izbira za dolge in ožje prostore ter večje skupine, saj omogočajo učinkovitejšo izrabo prostora in več sedežev.

Udobje stolov

Stol naj ne bo le estetski dodatek, temveč povabilo k sedenju. Izberite ergonomsko oblikovane modele z mehko oblazinjenim sediščem in primerno višino. Če radi dolgo posedate za mizo (ob kosilu, delu ali klepetu), razmislite o naslonjalih za roke, ki omogočajo dodatno sprostitev.

Materiali in vzdržljivost

Kombinacija naravnega lesa z modernimi materiali, kot so kovina, kakovostna tkanina ali usnje, pričara videz, ki je hkrati sodoben in brezčasen. Pomembno je, da imate v mislih vzdržljivost materialov, odpornost proti madežem in preprosto vzdrževanje. Še toliko bolj, če so del vašega vsakdana tudi otroci, ustvarjanje ali pogoste pogostitve.

Slog in barve

Jedilnica naj bo odsev vašega doma in vas samih. Izberite barve, ki vas napolnijo z mirom, energijo ali veseljem. Naravni toni lesa poskrbijo za toplino, pastelne barve za lahkotnost, medtem ko lahko bordo, antracitni ali gorčični toni prostoru dodajo prefinjen značaj. Ni se treba držati pravil, naj vas vodi vaš občutek.

Jedilna garnitura Vitra/Todi FOTO: Škerjanc

Jedilnica, kjer teče življenje

Danes jedilnica ni več le prostor za obedovanje. Je prizorišče malega vsakdana in velikih trenutkov in je prostor srečevanja, ustvarjanja in povezovanja. Ob mizi se rojevajo ideje, razrešujejo pogovori, delijo zgodbe in gradijo odnosi. Je kraj, kjer življenje resnično teče.

Zato ni naključje, da ji namenjamo vse več pozornosti. Iščemo garniture, ki niso zgolj lepe, ampak so tudi udobne, trpežne in prilagojene našemu življenjskemu slogu. Garniture, ki nas bodo vsak dan znova povabile, da se usedemo, ustavimo ter si vzamemo čas zase in za druge.

Tako razmišljajo tudi v podjetju Škerjanc, kjer že desetletja ustvarjajo pohištvo z dušo in občutkom za domačnost. Pri Škerjancu pravijo: »Jedilnica mora odsevati dom – toplino, udobje in povezanost. Zato ustvarjamo jedilne garniture, ki niso le pohištvo, temveč srce domačega življenja.«

Notranji stoli Sacher FOTO: Škerjanc

Škerjanc se ponaša z dolgoletno tradicijo izdelave jedilnih garnitur, ki so zasnovane z mislijo na topel, funkcionalen in estetsko dovršen dom. Njihove kolekcije miz in stolov združujejo brezčasno oblikovanje z udobjem, ki traja. V ponudbi najdete širok izbor garnitur, prilagojenih različnim slogom in velikostim prostorov. Obiščite njihovo trgovino ali spletno stran in odkrijte kolekcijo, ki bo obogatila vaš dom.

