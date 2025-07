S toplejšim vremenom se prebudijo številne žuželke in nas nadlegujejo. Komarji so zagotovo na vrhu tega seznama. Ste vedeli, da so netopirji njihovi največji sovražniki? Postavite jim hišico, nekakšen hotel, in hitro bi lahko postali vaši najboljši zavezniki v boju proti tem malim krvosesom. Povprečni netopir v eni uri poje od 1000 do 1200 komarjev. Netopirji jedo komarje, in to z velikim apetitom! Da pa bo vse skupaj učinkovito, jih morate najprej privabiti na svojo posest. Najboljši način za to je hišica za netopirje, ki jim ponudi prostor za življenje, počitek in druženje. Naj opozorimo, ...