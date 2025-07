Nad živalske nadloge z naravnimi sredstvi

Če so v hiši živali, je dobrodošlo, da si pri čiščenju in negi pomagamo s pripomočki iz naravnih sestavin. Mačke lahko namesto s suhimi šamponi očedimo z mešanico riževe moke in sode bikarbone. Riževa moka pomaga pri absorpciji maščob, soda bikarbona pa nevtralizira neprijetne vonjave. Postopek je preprost: narahlo posujte mešanico po dlaki mačke in jo nato razčešite. Tako ostane čista in dišeča brez stresa, ki ga lahko povzroči kopanje.

Dišeče rastline v lončkih omilijo smrad po psu.

Pse pa lahko negujemo s šamponom iz pšeničnih otrobov, kokosovega mleka in eteričnega olja sivke. Pšenični otrobi, zmleti v prah, delujejo kot naravno čistilo, kokosovo mleko pa vlaži in neguje dlako. Mokro dlako psa premažemo z mešanico, pustimo delovati pet minut, nato pa temeljito speremo.

Za čiščenje madežev urina zmešajte skodelico tople vode, dve žlici jabolčnega kisa, žlico sode bikarbone in pet kapljic ananasovega encima bromelaina (dobi se v trgovinah z zdravo prehrano). Ta mešanica razgrajuje urinske kristale in nevtralizira neprijetne vonjave. Nanesite mešanico na madež, pustite delovati 15 minut in nato obrišite. Mešanica je učinkovitejša od mnogih komercialnih produktov, saj deluje naravno in ne vsebuje škodljivih kemikalij.

Neprijetne vonjave, ki jih oddaja ljubljenček v stanovanju, lahko na trajnostni način omilite z dišečimi rastlinami v lončkih. Iz vroče vode, pomarančnih lupin in cimeta lahko pripravite dišavo, s katero popršite dom in zakrijete vonj po psu.

Peleti namesto peska

Zaščita pred zajedavci je ključna za zdravje vaših ljubljenčkov. Bolhe, klope in druge zajedavce lahko učinkovito odganjamo brez uporabe kemikalij. Kombinacija 10 kapljic neemovega olja, petih kapljic geranijevega olja in žlice kokosovega olja deluje kot naravni repelent. Leseni medaljon, natopljen v tej mešanici, obesite okoli vratu vašega psa. Takšne ogrlice pa niso primerne za mačke.

Proti klopom lahko pripravite naravno pršilo. Zmešajte skodelico vode, dve žlici sladkornega sirupa in žlico rožmarinovega olja. To pršilo nanesite na pasjo posteljo pred sprehodom v gozd. Rožmarinovo olje deluje kot naravni repelent, sladkorni sirup pa pomaga, da se olje bolje oprime površine. Tako boste učinkovito zaščitili svojega psa pred klopi brez uporabe kemičnih sredstev.

Eteričnih olj se ne sme uporabljati pri mačkah, pri psih se izogibajte neposrednemu stiku teh s kožo.

Pasjo ali mačjo posodo dezinficiramo s krompirjem. S kosom krompirja premažite posodo in pustite 10 minut. Škrob razgradi bakterije in maščobe. Temeljito sperite.

Pasje in mačje blazine perite z mešanico soli in belega kisa. Zmešajte dve žlici kuhinjske soli in pol skodelice kisa ter dajte v stroj v predalček za pralni prašek.

Namesto da za mačje stranišče uporabljate drag pesek, izberite lesne pelete, ki se dobijo v trgovinah s kurilno opremo. Toda, pozor: peleti ne smejo biti kemično obdelani. So tudi do desetkrat cenejši od mačjega peska, vlago pa absorbirajo trikrat bolje kot silikatni pesek. Alternativa mačjemu pesku je tudi natrgan časopis. Načina sta še posebno primerna za tiste, ki pogosto menjajo pesek v mačjem stranišču. Za manj intenziven vonj lahko pelete posujete s sodo bikarbono.

Sivka dobro zakrije živalski vonj. FOTO: Jobrestful Getty Images/istockphoto