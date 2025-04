Na vrtičku: bazilika in paradižnik sta najboljši par

Tisti, ki imajo v lasti ali najemu vrtiček, imajo te dni polne roke dela; poznavalci imajo dodobra razdelan načrt, kam bodo kaj posejali in posadili, da bo pridelek kar najbolj zdrav in obilen, začetniki, ki si prizadevajo ustvariti ekološki vrt, pa morajo poznati nekaj pravil, denimo koncept kolobarjenja (če je ta pravilno načrtovan, bo manj težav s škodljivci in boleznimi, pridelek pa obilnejši) in dobrih ter slabih sosedov. Na začetku se boste morda še malo lovili, sčasoma pa boste kombinacije poznali na pamet.

Poznavanje dobrih in slabih sosedov nam omogoča boljše načrtovanje vrta in učinkovitejšo uporabo razpoložljivega prostora za povečanje produktivnosti. T. i. dobri sosedje so rastline, ki pospešujejo razvoj, dobro vplivajo druga na drugo, vse imajo dobro razvite korenine, ki se prepletajo, t. i. slabi sosedi pa so rastline, ki zavirajo razvoj, saj ena vrsta z izločki korenin zavira razvoj druge.

Bazilika naj raste ob paradižniku, izboljšala bo njegov okus. FOTO: Joabal/Getty Images

Čebula denimo ugodno vpliva na razvoj korenčka, kumar, motovilca, rdeče pese, korenje je dobrodošlo ob čebuli, poru, solati, radiču, paradižniku, grahu. Zelje ugodno deluje na razvoj graha, fižola, paradižnika, endivije, kumar, solate, zelene, rdeča pesa pa pospešuje razvoj kumar, čebule, česna, kolerabice in nizkega fižola.

Po drugi strani bo paradižnik slabo uspeval ob grahu, krompirju, por se ne bo počutil dobro ob rdeči pesi, fižolu, grahu, zelje zavira razvoj čebule, pora, fižola pa ne posadite ob čebuli, česnu, korenju, papriki in poru.

Da bi zelenjava kar najbolje uspevala, upoštevamo kolobar in dobre ter slabe sosede. FOTO: Joanne Dale/Getty Images

Za vrtnine je pomembno, da imajo ob sebi tisto, kar potrebujejo.

Pomoč zelišč

Kako to poteka v praksi? Če bi radi pridelali paradižnik, jajčevce in papriko in smo omejeni s prostorom, bomo negativne vplive teh sicer slabih sosed zmanjšali, če bomo sadike razmejili z dvema vrstama solate ter mednje potaknili čebulo. Slednja je, mimogrede, super izbira za ob paradižniku. Pogosta kombinacija je čebula s korenjem, med jagode pa posadimo drobnjak.

Med jagode posadimo drobnjak. FOTO: Fotolinchen/Getty Images

In kaj je t. i. sestrska trojica? Koruza, po njej se vzpenja fižol, po tleh pa se razraščajo buče; stročnice namreč lahko v sožitju s koristnimi bakterijami ustvarjajo dušik, ta pa koristi tako koruzi kot bučam. Trik za lepšo rast korenja je, da ga posejemo skupaj s semeni redkvice; slednja bo hitro zrasla, in ko jo bomo pobrali oz. izpulili iz zemlje, bomo zrahljali prst.

Zanesemo se lahko tudi na zelišča: šetraj, posajen okoli fižola, bo odganjal uši, koper se sijajno ujame s kumaricami, bazilika bo izboljšala okus paradižnika: sta najboljši par tako na krožniku kot na vrtu.