Na grmenje reagirajte takoj: ta poteza vam lahko reši dom in življenje

Najbrž ste že večkrat slišali opozorila (starih) staršev: »Hitro izklopi, zunaj grmi, bliska se!« Včasih se je zdelo vse skupaj že kot pretirana previdnost, skorajda vraževerje.

A zdi se, da so imeli naši predniki prav, saj strokovnjaki potrjujejo, da lahko izklop določenih aparatov med nevihtami prepreči škodo in celo reši življenja.

Priporočljivo je izklopiti čisto vse aparate razen hladilnikov in zamrzovalnikov.

Glede na statistične podatke povzročajo električni prenapetostni sunki, ki so povezani s strelami, vsako leto na tisoče požarov v domovih, pa čeprav se je začelo nevidno, in sicer s prenapetostnim sunkom, ki potuje po napeljavi in ​​zadene aparate. Pri tem največje nevarnosti niti ne predstavljajo veliki aparati. Po mnenju strokovnjakov so hladilniki, pečice, pralni in sušilni stroji dovolj zaščiteni pred klasičnimi prenapetostnimi sunki in jih pravzaprav ne bi bilo treba izklapljati vsakič, kadar pride do nevihte. Izjema je, če ste zaradi poplav ali škode, ki so jo povzročile hude nevihte, prisiljeni zapustiti svoj dom: tedaj je priporočljivo izklopiti čisto vse aparate razen hladilnikov in zamrzovalnikov, ki bodo tudi med izrednimi razmerami ohranjali hrano na varnem.

Na opekače za kruh ob nevihtah pogosto pozabimo. FOTO: Getty Images

Reagiramo takoj

Neprimerno bolj so problematični mali gospodinjski aparati, torej tisti, ki jih uporabljate vsak dan, nanje pa pogosto pozabite, to so grelniki vode, kavni avtomati, mešalniki, cvrtniki, opekači in sokovniki. Kot opozarjajo strokovnjaki, so prav ti najbolj dovzetni za električne udare, saj nimajo vgrajene zaščite. Če jih med nevihto pustite priklopljene, boste tvegali okvaro, celo požar. Zato je priporočljivo, da takšne naprave izklopite iz vtičnice, ko jih ne uporabljate, in to ne le med nevihtami, pač pa kot del vsakdanje rutine, še posebno pa pred odhodom na potovanje.

Ko grmenje preneha, nevarnosti še ni konec, zato ne hitite z vklapljanjem naprave.

Strokovnjaki priporočajo, da se že na prvo grmenje odzovemo takoj. Nevihte se lahko razvijejo že v nekaj minutah, zato je vsakršno čakanje nespametno. Če občutljive naprave vestno izklapljate, vam ni treba skrbeti. Če pa te navade nimate, jih izklopite, kable pa shranite proč od vodnih virov.

Električni prenapetostni sunki, ki so povezani s strelami, povzročijo vsako leto na tisoče požarov v domovih. FOTO: Michael Blann/Getty Images

Enako pomembno je vedenje, da nevarnosti še ni konec, ko grmenje preneha. Obnovitev električne energije lahko po nevihti povzroči nov prenapetostni val, zato ne hitite z vklapljanjem naprave. Posebno pozornost raje posvetite hladilnikom in zamrzovalnikom, ki so ostali vklopljeni: po priporočilih različnih institucij morate po izpadu električne energije vselej preveriti temperaturo. Hladilnik mora imeti temperaturo 4 °C ali manj, zamrzovalnik pa –18 °C ali manj. Takole svetujejo strokovnjaki: majhne kuhinjske aparate priključite na isti podaljšek, ki je zaščiten pred prenapetostjo. Kable označite, to pa zato, da jih boste lahko v najkrajšem možnem času izključili brez vsakršnega stresa z iskanjem, kateri vtič pripada kateri napravi. Če pa želite še dodatno varnost, je mogoče namestiti tudi sistem za zaščito pred strelo v domu, ki preusmeri udarce v tla in zaščiti vse vaše električne napeljave.