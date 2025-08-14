Muhe odženemo s kisom

Muhe lahko prenašajo različne bolezni in okužbe, saj pridejo v stik z razpadajočo organsko snovjo, smetmi, iztrebki in nato s hrano in površinami, ki se jih ljudje dotikamo. Čeprav je pri nas možnost, da bi zboleli zaradi muhe, relativno majhna, se v redkih primerih lahko od njih nalezemo bakterij, kot so Salmonella, E. coli, Shigella, kar lahko povzroči prebavne okužbe (drisko, bruhanje, vročino).

Njihovo letanje po stanovanju je precej nadležno. Muham bo naše stanovanje manj zanimivo, če bomo redno praznili smeti, pokrivali hrano in čistili kuhinjske površine. V dom ne bodo mogle priti, če bomo na okna namestili mreže, pred vhodna vrata pa zavese. Odžene jih tudi olje citronele, ki je naravni repelent. Zoprni so jim tudi vonj sivke, evkaliptusa, peperminta in pelargonije. Razredčite nekaj kapljic olja z vodo in poškropite po prostoru ali namočite kosme vate in jih postavite na okna. Posadite baziliko, lovor, mimozo ali meto. Te rastline naravno odganjajo muhe, prav tako tudi sveže narezana česen in čebula, ki ju postavite na okno. Bolj dišeči okras je razpolovljena limona, v vsako polovico zapičite 5–10 klinčkov in postavite na mizo ali okensko polico.

Z mrežami na oknih jim onemogočite dostop. FOTO: Getty Images

Past za muhe lahko naredite iz malo jabolčnega kisa, ki ga nalijete v plastenko, pokrijete s folijo in vanjo naredite majhno luknjico. Muhe bodo zletele v plastenko, a ne bodo mogle ven. Namesto kisa lahko uporabite med.

Hrano imejmo vedno pod pokrovi – za sadje so priročni mrežasti.

Ne marajo zračnih tokov

V trgovinah se dobijo muholovci in lepljivi trakovi. Obesite jih čim bližje oken. Muham ni všeč močan zračni tok. Postavite ventilator blizu vhoda v prostor, pa ne bodo vstopale vanj. V trgovinah so na voljo tudi električne pasti z UV-svetlobo, ki privabijo in ubijejo muhe. Ultrazvočne odganjalce odlikuje enostavna uporaba, saj jih je treba samo vklopiti v vtičnico: motijo žuželke, ljudje in hišni ljubljenčki ga ne slišijo. Pokrivajo tudi več sob hkrati (odvisno od modela). Njihova slabost je, da delujejo le, če muh ni preveč. Veliko ljudi poroča, da so učinkovitejši proti komarjem kot muham. Električni lovilci insektov (UV-svetloba z mrežo) privabljajo muhe z UV-svetlobo in jih uničijo z električno mrežo. So zelo učinkoviti v prostorih z malo naravne svetlobe (ponoči ali v senčnih prostorih), a potrebujejo redno čiščenje mrtvih žuželk. Nekateri modeli so preglasni.

Naj vam ne pokvarijo druženja na prostem. FOTO: Drazen Zigic/Getty Images

Ventilatorski odganjalci muh so naprave s propelerjem in odsevnimi trakovi, ki z gibanjem in svetlobnimi odboji odganja muhe. Lahko jih postavite na jedilno mizo in so primerne tudi za restavracije. Odlično delujejo na manjših površinah (npr. pri hrani na mizi), niso pa primerni za celotne prostore. So tihi.

Na okna namestite mrežo, na vrata zaveso.

Izklopite zaslone

Sprej proti žuželkam uporabljajte le občasno. Po uporabi dobro prezračite prostor. Spirale so dokaj učinkovite, vendar z nekaj omejitvami. Vsebujejo insekticide (običajno allethrin ali podobne sintetične piretroide), ki se pri gorenju sproščajo v zrak, običajno gorijo od 6 do 8 ur. Odlične so za terase in vrtove, ne smete jih uporabljati v zaprtih prostorih.

Spirala je učinkovita, a je ne smemo uporabljati v notranjih prostorih. FOTO: Andrei310/Getty Images

Pri gorenju se namreč sproščajo kemikalije, ki lahko dražijo oči in dihala (nevarno za astmatike, dojenčke, hišne ljubljenčke). Bodite pozorni in jo ugašajte, če jo pozabite ugasniti, lahko povzroči požar. Naval muh bo manjši, če boste preprečili njihovo razmnoževanje. Iz okolice hiše odstranjujte stoječo vodo. Modra svetloba privlači muhe. Če je mogoče, izklopite vse zaslone.