Moški, ženske in njihove največje seksualne skrivnosti

Iskrenost je, ko ljudje nizajo lastnosti, ki jih želijo pri intimnem partnerju, običajno visoko na seznamu.

A čeprav si želijo nekoga, ki bo vedno govoril resnico, mnogi v razmerjih marsikaj skrivajo, še posebej v zvezi s svojim spolnim življenjem.

Koliko ljudi ima seksulane skrivnosti in zakaj?

Raziskava, objavljena v reviji Sexuality & Culture, je skušala odgovoriti na to vprašanje.

Znanstveniki so vanjo vključili 195 študentov in jih povprašali o njihovih tovrstnih skrivnostih: izpolnili so spletni vprašalnik z 39 trditvami, ki so se nanašale na število in vrsto teh, na razloge zanje ter na izkušnje z razkrivanjem, piše Psychology Today.

Rezultati raziskave:

36 odstotkov sodelujočih je dejalo, da v svoji trenutni romantični zvezi skrivajo vsaj eno spolno skrivnost.

55 odstotkov jih je že kdaj v preteklosti takšno skrivnost razkrilo svojemu partnerju.

Ugotovili so, da ljudje skrivajo zelo različne stvari, je pa narava skrivnosti pogosto odvisna od spola.

FOTO: Gettyimages

Kaj najpogosteje skrivajo ženske?

da so bile žrtve spolnega nasilja

čustveno varanje z drugim moškim

zanimanje za BDSM prakse

uporabo pornografije

uživanje ob uporabi spolnih igračk

Kaj najpogosteje skrivajo moški?

uporabo pornografije

izkušnje s seksom v troje

čustveno varanje

FOTO: Gettyimages

Ženske pogosteje molčijo, ker menijo, da jih partnerji ne bi razumeli, moški, ker menijo, da njihovo vedenje ne bi bilo sprejeto.

Spolne skrivnosti so bile najpogosteje razkrite v osebnem pogovoru, po telefonu ali s pomočjo sporočil.

Nekateri udeleženci so povedali, da so njihove skrivnosti razkrili prijatelji, družinski člani, bivši partnerji ali so bile naključno odkrite, denimo med brskanjem po partnerjevih stvareh.

Kako so se partnerji odzvali?

Večina sodelujočih je poročala o pozitivnih izkušnjah ob razkritju. Partnerji so cenili iskrenost, veliko jih je občutilo olajšanje, so pa nekateri doživeli tudi neodobravanje, očitke ali celo razpad zveze.

FOTO: Gettyimages

Ti izsledki kažejo, da ni neobičajno skrivati spolne skrivnosti in da obstaja veliko razlogov, zakaj jih ljudje zadržijo zase. So pa tisti, ki so jih razkrili, imeli več pozitivnih kot negativnih izkušenj, kar nakazuje, da je iskrenost z vidika spolne preteklosti dobrodošla ne glede na to, kakšna je.