Monopoli: resnica o začetkih igre in presunljiva zgodba ženske, ki jo je izumila

Ameriška namizna igra Monopoli je bila svoje čase izjemno priljubljena. Gre za igro, v kateri igralci prevzamejo vlogo posestnikov ter med premikanjem po igralni deski kupujejo in prodajajo polja ter investirajo vanje z gradnjo hiš in hotelov. Zmaga tisti igralec, ki prevzame večino polj in prisili ostale igralce v bankrot, s čimer pridobi monopol na nepremičninskem trgu.

Čeprav lahko med igro in delovanjem današnjega sveta vidimo veliko nezdravih vzporednic, pa je današnja verzija Monopolija pravzaprav okrnjena oblika prvotno zasnovane igre, katere namen je bil ponazoriti, kako nezdrav je monopolističen način razmišljanja in delovanja. Elizabeth Magie, izumiteljica prve verzije te igre, je namreč želela preko nje predstaviti ideje, kakšen bi bil boljši sistem.