Mojster za vse ve, da klasični meter zmaga

Pred dnevi smo v kleti postavljali regal. Ker nismo imeli pri sebi navadnega metra, smo raje, kot da bi šli ponj v peto nadstropje (brez dvigala), na telefonu sneli aplikacijo ter jo uporabili v praksi ... V dobi digitalizacije pametni telefoni nadomeščajo vse več tradicionalnih orodij. Pa lahko tudi čisto zares nadomestijo majhno orodje, ki ga večina domačih mojstrov hrani doma v svojih omarah? Obstajajo namreč številne aplikacije, ki ponujajo prav to: nadomestilo za ravnilo, meter, kotomer, vodno tehtnico in celo povečevalno steklo ali mikroskop.

Iz trgovine Google Play lahko prenesemo več aplikacij, ki posnemajo klasični (mizarski) meter, vendar pa z njihovo natančnostjo ne bomo ravno najbolj zadovoljni. Vse delujejo namreč po istem principu in prikazujejo lestvico vzdolž enega roba zaslona. Četudi je predmet, ki ga želimo izmeriti, dovolj majhen in ga lahko postavimo v središče zaslona našega pametnega telefona, boste že kmalu opazili ključno pomanjkljivost: netočnost. Na razdalji desetih centimetrov je odstopanje za približno 2 milimetra, kar je dovolj za nastanek precejšnjih napak pri finih meritvah.

Aplikacije na telefonu še ne morejo nadomestiti delovnega orodja. FOTO: Dikushin/Getty Images

Večina aplikacij sicer ponuja kalibracijo, a tudi ta ne bo popolna. Dodatna težava so zaobljeni robovi zaslona, ki jih merilne aplikacije ne upoštevajo. Skratka: tovrstna ravnila za zdaj še niso primerna za resno delo. V splošnem lahko zagotovijo zgolj grobo oceno, a se s pravim merilnikom še ne morejo kosati.

Se pa zato pri merjenju kotov specializirane aplikacije za pametne telefone odrežejo veliko bolje: delujejo pravilno, saj prikažejo polkrožni kotomer nad sliko kamere in omogočijo neposredno merjenje kotov v prostoru. Takšne aplikacije so za osnovno odčitavanje kotov precej uporabne. Če pa je cilj narisati natančen kot, (še) ne morejo biti prva izbira. Če imate dovolj potrpljenja in mirno roko, je klasični kotomer še vedno bolj praktičen.

Pametni telefoni se lahko kosajo s klasičnim povečevalnim steklom in ga celo presežejo.

Dobra vaservaga

Eno najbolj prijetnih presenečenj so bile aplikacije za niveliranje, vaservage po domače. Rezultati so namreč izjemno natančni. Za še natančnejše meritve je priporočljivo odstraniti varovalni ovitek telefona in uporabljati ravno stran naprave. Aplikacije za niveliranje so se že izkazale za povsem resno nadomestilo za pravo orodje, sploh v kombinaciji z dodatnimi funkcijami, kot je merjenje naklona v stopinjah.

Navaden meter vam bo v fizični obliki lepše služil. FOTO: Vovashevchuk/Getty Images

Kakšen pa je potencial kamer pametnih telefonov, ko gre za povečevalno steklo ali celo za mikroskop? Tu so se kamere izkazale in zajele dovolj kakovostne slike tako za branje majhnega besedila kot pri preverjanju stanja raznoraznih spojev.

Seveda zagotavlja digitalni mikroskop še vedno precej višjo raven, vendar pa lahko tudi kamera z makro pogledom, dovolj svetlobe in mirno roko že zelo dobro opravi svoje delo. V tem smislu se lahko pametni telefoni kosajo tudi s klasičnim povečevalnim steklom in ga celo presežejo.

Čeprav lahko večina aplikacij nadomesti osnovno merjenje, številne preprosto ne bodo izpolnile vaših pričakovanj. Uporabne so samo, kadar ni pri roki fizičnih orodij, nikakor pa ne za profesionalna ali natančnejša opravila. Je pa jasno, da imajo današnji pametni telefoni na tem področju veliko večji potencial, kot pa ga kažejo trenutno.