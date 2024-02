Včasih se na življenje težko pogleda s humorjem

Špas teater je sezono začel s super zabavno komedijo Kako se znebiti bodočega moža. V njej nastopajo ljubljenci občinstva in mojstri komedije. Mojca Funk igra simpatično Silvijo, ki jo zapusti partner. »To pa kar boli. Zato se slednjič odloči za bolj lahkoten pristop k iskanju 'idealnega'. Poda se na ljubezensko avanturo iskanja bodočega moža in je pri tem prekleto uspešna. Še preveč! Kar trije bi lahko bili bodoči ženini,« razkriva začetek komičnih zapletov in preobratov najbolj priljubljeno gledališče v Sloveniji. O valentinovem, dnevu ljubezni, in dvojini vsak dan na kratko, a toliko bolj zgovorno z Mojco Funkl.