Mojca Celin, modna oblikovalka: kralj zimske kolekcije je ...

Svojo poklicno pot je diplomirana modna oblikovalka Mojca Celin začela kot profesorica estetike na čipkarski šoli v Idriji. Vrsto let znana po ženstvenih oblačilih lastne blagovne znamke Princip je tokrat ustvarila kolekcijo The Core. Navdih zanjo je bilo iskanje in udejanjanje samega sebe, jedra znamke ter njene osnovne zgodbe in poslanstva.