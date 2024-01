Modre misli v objemu zelišč: strokovnjaki svetujejo pitje treh skodelic čaja na dan

V Trstenjakovem domu v Gornji Radgoni je potekalo že drugo druženje ob letošnjih 17. Trstenjakovih dnevih, in sicer z naslovom Prisluhnimo mislim Antona Trstenjaka v objemu zelišč. Že ob vstopu v dvorano je bilo zaznati nekaj drugačnega, nekaj posebnega.

Vsak obiskovalec je bil postrežen s čajem, ki sta ga priskrbela Suzana Simenčič in Simon Veberič, ki na Veberičevi kmetiji na Stavešinskem Vrhu, nedaleč od Gornje Radgone, od leta 2020 gojita aromatična zelišča.

Pridelava čaja je bogastvo malih zeliščarskih kmetij.

Čaj ob Trstenjakovih mislih

Čaj je ena najbolj priljubljenih pijač na svetu. Ljudje ga pijejo zjutraj, da se zbudijo, pred spanjem, da se pomirijo, ali popoldne, da se sprostijo. Kakor sta povedala poznavalca čajev in zelišč, si je za redno pitje čaja, še posebno zelenega ali črnega, treba vzeti čas, saj se v telesu marsikaj dogaja.

Povedala sta tudi, da strokovnjaki svetujejo pitje treh skodelic čaja na dan, Suzana Simenčič pa je pojasnila: »Pridelava čaja je bogastvo malih zeliščarskih kmetij. Skrbno pridelano, ročno obrano in v najkrajšem možnem času predelano.« Animatorji, ki jih je vodila Nataša Preglav, so med druženjem prebirali misli prleškega in slovenskega velikana, akademika Antona Trstenjaka.

Suzana Simenčič in Simon Veberič imata vrt z zdravilnimi rastlinami. FOTO: Oste Bakal

Suzanina in Simonova zeliščarska zgodba se je začela jeseni 2020; poimenovala sta jo Alchemia Pannonica. Aromatični vrt prav posebne oblike s številnimi zelišči in zdravilnimi rastlinami je tedaj obstajal le na papirju in računalniku, nekaj mesecev pozneje pa tudi v resničnosti.

Toda Alchemia Pannonica presega le poslovno zgodbo: v sebi nosi različne potenciale, ki se nam razodevajo počasi. »Vsi, ki ustvarjamo na tej zemlji, smo del alkimijskega procesa. Gre za sodelovanje generacij, za sočutnost in razumevanje narave, za to, da se naučimo prisluhniti, ustaviti in ravnati v skladu z namenom, ki je globoko v nas,« razlagata Suzana in Simon.