Moda: Najlepša lahka obutev za pomlad 2024 (FOTO)

Prehajanje iz enega v drugi letni čas je zagotovo eno bolj vznemirljivih obdobij, tudi kar se mode tiče. Ponovno obudimo kose, na katere smo morda že pozabili, prevetrimo omare, osvežimo obešalnike in sestavljanje novih kombinacij se lahko začne.

Superge so zagotovo nekaj, kar smo vsi čakali po dolgih deževnih dneh in zdaj vsi presrečni svoje kombinacije gradimo okoli svetlejše in lahkotnejše obutve. Sicer se bomo v tokratnem modnem izboru skušali izogniti supergam - brez skrbi, kakšen par se bo tudi našel - a prednost dajemo elegantnejši obutvi.

Pobrskajte med balerinkami, mokasini in loafer čevlji. Če prisegate na superge, vam predlagamo, da letošnjo pomlad pomislite še na kakšno drugo vrsto obutve, saj se po dolgem obdobju kombiniranja superg k najrazličnejšim modnim slogom to pomlad vračamo k eleganci.

Že nekaj sezon se namreč krepi nabor res lepih mokasinov in loafer čevljev z debelo platformo. Tako lahko tudi ženske z elegantnim modnim slogom kombinirajo udobno obutev in vsaj za kakšen dan v tednu pozabijo na salonarje s peto. Tiste, ki pa sicer prisegajo na superge, a si želijo predstaviti bolj elegantno različico sebe, bodo s spodaj izbranimi čevlji, ustvarile mehak prehod iz športnega v nekoliko resnejši modni slog.

Med nizkimi čevlji lahko izbiramo povsem klasične, usnjene ali semiš ali pa z vpadljivimi detajli, kot so rinke ali ketne.

Naj vas naš modni izbor - ki ga najdete TUKAJ - na Onaplus.si - navdihne k temu, da bodo svetle, pomladanske kombinacije zaokrožene z udobno, a elegantno obutvijo.