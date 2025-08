Mnogi je ne rešijo niti po urah opazovanja, kaj pa vi? Uganka, ki je obnorela splet

Najbrž se še spomnite fotografije, ki je pred časom postala viralna. Milijoni so se ukvarjali z barvo obleke: je bela in zlata ali temno modro in črna?

Na koncu se je izkazalo, da je obleka črna in modra, slika pa je spodbudila razprave o tem, kako ljudje zaznavamo barve.

Od takrat se na spletu pogosto pojavljajo fotografije, ki povzročajo zmedo. Uporabniki družbenih omrežij skušajo ugotoviti, kaj vidijo, nekaterim uspe takoj, drugi si dolgo belijo glavo, tretji obupajo.

Včasih pač ne vidimo očitnega: vse je odvisno od percepcije.

Te dni je postala priljubljena še ena vizualna miselna uganka.

Kaj vidite na sliki?

»Ta slika bo zmedla vaše možgane. Ko boste videli prvič, boste videli vedno,« piše v opisu. In res je tako.

Nekateri vidijo rožnate korenčke, drugi vodne mehurčke, ki tečejo po preprogi ...

To je le nekaj ugotovitev, večina pa pravi, da so dojeli, kaj je na sliki šele, ko so prebrali odgovore v komentarjih.

Preverite torej, kako spretni ste v opazovanju in kako hitro boste dojeli, v kaj zrete.

Namig: gre za pripomoček, ki ga uporabljamo praktično vsak dan. Ali, kot je na spletu zapisala ena od opazovalk: »Morala sem ponovno umeriti svoj um, a gre za štiri vilice na vijolični preprogi.«